La NASA fornisce dettagli sull'avvicinamento ravvicinato dell'asteroide 2023 TK15

La NASA ha recentemente condiviso informazioni sull'asteroide 2023 TK15, che dovrebbe avere il suo incontro più ravvicinato con la Terra il 20 ottobre. Questo asteroide è stato identificato e tracciato utilizzando strumenti tecnologici avanzati come il telescopio NEOWISE, ALMA, Pans-STARRS1 e Catalina Sky Survey. .

L’asteroide 2023 TK15 sta attualmente viaggiando alla sorprendente velocità di circa 79,085 chilometri orari, addirittura più veloce di una navetta spaziale. La NASA rivela che passerà vicino alla Terra a una distanza incredibilmente ravvicinata di soli 379,994 chilometri, che è più vicina alla distanza della Luna di 384,400 chilometri. Questo avvicinamento ravvicinato segna uno degli incontri con asteroidi più ravvicinati dell’anno.

Appartenente al gruppo Apollo di asteroidi vicini alla Terra, questa roccia spaziale trasporta un semiasse maggiore più grande di quello terrestre. Questi asteroidi prendono il nome dall'asteroide Apollo del 1862, scoperto dall'astronomo Karl Reinmuth. Nonostante la sua vicinanza alla Terra, l’asteroide 2023 TK15 non rappresenta una minaccia a causa delle sue piccole dimensioni. La NASA stima che sia largo circa 130 piedi, rendendolo paragonabile per dimensioni a un aereo.

È interessante notare che questa non è la prima volta che l’asteroide 2023 TK15 si avvicina alla Terra, sebbene sia la sua prima designazione come Near-Earth Object (NEO). In precedenza è passato vicino al nostro pianeta il 18 giugno 2022, ma il Jet Propulsion Laboratory (JPL) della NASA conferma che non sono previsti ulteriori avvicinamenti ravvicinati nel prossimo futuro.

In un'altra affascinante scoperta, la NASA ha recentemente intrapreso una missione per studiare un asteroide chiamato 16 Psyche, noto per la sua abbondanza di metalli preziosi come oro, argento e nichel. Tuttavia, esiste ancora un altro intrigante asteroide chiamato 33 Polyhymnia che fu scoperto nel 1854. Questo asteroide, largo circa 50-60 chilometri, è più denso dell'osmio, che è riconosciuto come l'elemento più denso nella tavola periodica. Gli esperti ipotizzano che il suo comportamento atomico possa indicare l'esistenza di un elemento a noi non ancora noto.

Fonti: NASA, WordsSideKick.com