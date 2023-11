L'astronauta dell'Apollo 13 Thomas K. Mattingly muore a 87 anni, lasciando un'eredità di capacità di risolvere problemi

Thomas K. "TK" Mattingly, un illustre astronauta della NASA che ha svolto un ruolo fondamentale nella sfortunata missione Apollo 13, è morto all'età di 87 anni. Gli straordinari sforzi di Mattingly per la risoluzione dei problemi da parte del controllo di terra hanno contribuito a riportare l'equipaggio sano e salvo sulla Terra, nonostante sia stato rimosso dalla missione prima del lancio a causa dell'esposizione alla rosolia.

Sebbene non potesse partecipare al volo vero e proprio, l'esperienza di Mattingly si rivelò preziosa quando un'esplosione paralizzò la navicella spaziale nel suo viaggio verso la Luna. Utilizzando la sua conoscenza e il suo ingegno, Mattingly ha ideato procedure dal Controllo Missione per risparmiare energia, garantendo un rientro riuscito nell'atmosfera terrestre. Di conseguenza, gli astronauti James Lovell, Jack Swigert e Fred Haise riuscirono a sopravvivere al viaggio straziante.

Gli eccezionali contributi di Mattingly si sono estesi oltre la missione Apollo 13. Iniziando la sua carriera come pilota della Marina degli Stati Uniti, fu scelto come parte della classe degli astronauti del 1966. In seguito prestò servizio come pilota del modulo di comando nella missione Apollo 16 e comandò due missioni dello Space Shuttle, lasciando un impatto duraturo sull'esplorazione dello spazio. .

La sua straordinaria storia è stata immortalata nell'acclamato film del 1995 “Apollo 13”, con l'attore Gary Sinise nel ruolo di Mattingly. Grazie alla sua dedizione, competenza e capacità di risoluzione dei problemi, Mattingly ha svolto un ruolo significativo nel far progredire la nostra comprensione dello spazio e aprire la strada alle future esplorazioni spaziali.

FAQ:

D: Qual è stato il ruolo di Thomas K. Mattingly nella missione Apollo 13?

R: Mattingly fu inizialmente assegnato come pilota del modulo di comando per il volo Apollo 13, ma fu costretto a terra a causa dell'esposizione alla rosolia. Tuttavia, ha svolto un ruolo cruciale dal controllo a terra, ideando procedure per risparmiare energia e garantire il successo del rientro dell'equipaggio.

D: A quali altre missioni ha partecipato Thomas K. Mattingly?

R: Mattingly ha servito come pilota del modulo di comando nella missione Apollo 16 e ha comandato due missioni dello Space Shuttle.

D: Come è stato onorato Mattingly nella cultura popolare?

R: Gli incredibili contributi di Mattingly sono stati rappresentati nel film del 1995 “Apollo 13”, con l'attore Gary Sinise che interpreta il suo personaggio.