L'eroe dell'Apollo 13 TK Mattingly muore a 87 anni

Un leggendario astronauta della NASA, Thomas K. "TK" Mattingly, che ha svolto un ruolo cruciale nella missione Apollo 13, è morto all'età di 87 anni. Gli sforzi di Mattingly per la risoluzione dei problemi da parte del controllo di terra hanno contribuito a garantire il ritorno sicuro dei membri della missione equipaggio.

Mattingly, che iniziò la sua carriera come pilota della Marina americana, fu originariamente assegnato come pilota del modulo di comando per il volo dell'Apollo 13. Tuttavia, a causa della potenziale esposizione alla rosolia, fu rimosso dalla missione appena 72 ore prima del lancio. Nessuno sapeva che le capacità di Mattingly sarebbero state vitali di fronte a un disastro imprevisto.

Sulla strada per la Luna, un'esplosione danneggiò gravemente la navicella spaziale. Mattingly, che fortunatamente non aveva contratto la malattia, si recò rapidamente al Controllo Missione e lavorò diligentemente per sviluppare procedure che conservassero energia. Queste procedure alla fine hanno permesso al veicolo danneggiato di rientrare con successo nell'atmosfera terrestre, garantendo la sopravvivenza degli astronauti James Lovell, Jack Swigert e Fred Haise.

L'eroismo di Mattingly durante la missione Apollo 13 è stato successivamente rappresentato nell'acclamato film del 1995, "Apollo 13", dove è stato interpretato dall'attore Gary Sinise. Mentre il film catturava l'intensità e le sfide affrontate dalla troupe, gli sforzi di Mattingly nella vita reale sono stati determinanti per il loro ritorno sano e salvo.

Nel corso della sua carriera, Mattingly ha continuato a contribuire all'esplorazione spaziale. Ha servito come pilota del modulo di comando nella missione Apollo 16 e in seguito ha assunto il ruolo di comandante del veicolo spaziale in due missioni dello Space Shuttle.

I contributi di Thomas K. “TK” Mattingly alla NASA e all'esplorazione spaziale hanno lasciato un impatto duraturo. Le sue capacità di risoluzione dei problemi hanno dimostrato il vero spirito di ingegnosità e determinazione che definisce gli astronauti. L'eredità di Mattingly continuerà a ispirare le future generazioni di esploratori spaziali.

