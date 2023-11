L'astronauta della NASA Thomas K. Mattingly muore, lasciando dietro di sé un'eredità di capacità di risolvere problemi

Thomas K. "TK" Mattingly, uno stimato astronauta della NASA, è tristemente morto all'età di 87 anni. Mattingly, noto per la sua rapidità di pensiero e le sue capacità di risoluzione dei problemi, ha svolto un ruolo fondamentale nella sfortunata missione Apollo 13, nonostante non potersi unire all'equipaggio. La NASA ha confermato la morte di Mattingly in una dichiarazione rilasciata il 31 ottobre.

Sebbene Mattingly fosse stato inizialmente assegnato come pilota del modulo di comando dell'Apollo 13, fu messo a terra solo 72 ore prima della missione a causa della potenziale esposizione alla rosolia. Non sapeva che la sua sfida più grande e il suo contributo alla missione erano ancora davanti a sé.

Quando si verificò un'esplosione a bordo della navicella spaziale, mettendo a repentaglio la vita degli astronauti James Lovell, Jack Swigert e Fred Haise, le capacità di risoluzione dei problemi di Mattingly vennero alla ribalta. Nonostante non si ammalasse, Mattingly cambiò rapidamente marcia e si unì al Mission Control, dove giocò un ruolo cruciale nello sviluppo di procedure per risparmiare energia. Questo approccio innovativo ha consentito alla navicella spaziale danneggiata di rientrare in sicurezza nell'atmosfera terrestre, garantendo in definitiva la sopravvivenza dell'equipaggio.

Gli straordinari sforzi di Mattingly durante la missione Apollo 13 hanno ottenuto riconoscimenti globali, ispirando persino un film di Hollywood. Nel film del 1995 “Apollo 13”, il personaggio di Mattingly è stato interpretato dal talentuoso Gary Sinise.

Nel corso della sua carriera, Mattingly ha dato un contributo significativo all'esplorazione spaziale. Prima del suo coinvolgimento con l'Apollo 13, prestò servizio come pilota nella Marina degli Stati Uniti prima di essere selezionato come parte della rinomata classe di astronauti del 1966. Mattingly divenne il pilota del modulo di comando per la missione Apollo 16 e in seguito assunse il ruolo del comandante del veicolo spaziale in due missioni dello Space Shuttle.

Nelson, l'amministratore della NASA, ha riconosciuto l'eredità di Mattingly, affermando: "I contributi di TK non solo hanno ampliato i confini dell'esplorazione spaziale, ma hanno anche aperto la strada a progressi inestimabili nella nostra comprensione dell'universo".

La scomparsa di Mattingly segna la fine di un'era nell'esplorazione spaziale, ma la sua eredità di risolutore di problemi e astronauta dedicato continuerà a ispirare le generazioni future.

