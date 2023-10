Asteroide appena scoperto che passerà da vicino la Terra

By

Negli ultimi anni è stato ampiamente accettato che l’impatto di un asteroide sia stato la causa più probabile dell’estinzione dei dinosauri. L’ipotesi di Alvarez, la teoria prevalente che spiega questo evento di estinzione, suggerisce che un asteroide entrò in collisione con la Terra circa 65 milioni di anni fa, portando all’eradicazione di numerose specie di dinosauri. Le prove a sostegno di questa teoria includono la scoperta del cratere da impatto, noto come cratere Chicxulub, annidato sotto la penisola messicana dello Yucatan. Secondo l'ipotesi, l'impatto dell'asteroide avrebbe innescato massicce onde di marea e creato un cratere largo 140 km. I detriti sarebbero stati espulsi nello spazio, coprendo la Terra in uno scenario simile a un inverno nucleare, provocando infine la scomparsa dei dinosauri.

In un recente sviluppo, il Defense Coordination Office (PDCO) della NASA, responsabile del monitoraggio dei Near-Earth Objects (NEO), ha fatto luce su un asteroide che dovrebbe passare vicino alla Terra oggi. Designato Asteroide 2023 UH dal Centro per gli studi sugli oggetti vicini alla Terra (CNEOS) della NASA, si prevede che questa roccia si avvicinerà al nostro pianeta a una distanza di 2.5 milioni di chilometri il 20 ottobre. Attualmente, sta sfrecciando verso la Terra a una velocità di circa 39,932 chilometri. all'ora, poco meno della velocità di un missile balistico intercontinentale (ICBM).

Appartenente al gruppo Apollo degli asteroidi vicini alla Terra, l'asteroide 2023 UH fa parte di una classe di rocce spaziali che si intersecano con l'orbita terrestre e hanno semiassi maggiori più grandi di quello terrestre. Questi asteroidi prendono il nome dal colossale asteroide Apollo del 1862, scoperto per la prima volta dall'astronomo tedesco Karl Reinmuth negli anni '1930.

La NASA ha anche fornito informazioni riguardanti le dimensioni dell'asteroide 2023 UH, affermando che non può essere classificato come un "asteroide potenzialmente pericoloso" a causa delle sue dimensioni relativamente piccole. Misurando tra 52 e 118 piedi di larghezza, questo asteroide è di dimensioni paragonabili a un aereo.

Inoltre, si prevede che altri due asteroidi, l’asteroide 2023 TK15 e l’asteroide 2020 UR, passeranno vicino alla Terra oggi, unendosi all’asteroide 2023 UH nel suo avvicinamento ravvicinato.

