Un'altra chiamata ravvicinata: l'asteroide 2023 SW6 si avvicina alla Terra

Dopo aver mancato di poco la collisione con l'asteroide 2023 SF6 ieri, la Terra si trova ancora una volta ad affrontare un potenziale incontro ravvicinato con un asteroide. Il Planetary Defense Coordination Office (PDCO) della NASA ha emesso un avvertimento sull'avvicinamento dell'asteroide 2023 SW6, che dovrebbe avvicinarsi molto al nostro pianeta.

Sebbene non vi sia alcun pericolo di impatto, l'asteroide raggiungerà il punto più vicino alla Terra il 28 settembre, passando ad una distanza di 1.3 milioni di chilometri. Viaggiando a una velocità di circa 42,755 chilometri all'ora, questa roccia spaziale ha quasi le stesse dimensioni dell'asteroide di Chelyabinsk che causò danni significativi quando si schiantò sulla città russa nel 2013.

Le stime della NASA indicano che l'asteroide 2023 SW6 è largo circa 57 piedi, rendendolo paragonabile per dimensioni a una piccola casa. Appartiene al gruppo Apollo degli asteroidi vicini alla Terra, dal nome dell'asteroide Apollo del 1862 scoperto negli anni '1930. Questi asteroidi attraversano il percorso della Terra nelle loro orbite.

È interessante notare che questo sarà il primo avvicinamento ravvicinato registrato dell’asteroide 2023 SW6 alla Terra. Lo Small-Body Database Lookup della NASA mostra che l’asteroide non si avvicinerà molto al nostro pianeta nel prossimo futuro.

In termini di difesa planetaria, l’ipotesi Alvarez fa luce sui potenziali rischi derivanti dagli impatti di asteroidi. Proposta da Luis e Walter Alvarez nel 1980, questa ipotesi suggerisce che l'impatto di un asteroide oltre 65 milioni di anni fa abbia innescato l'estinzione dei dinosauri. Ricerche recenti suggeriscono che Giove, il pianeta più grande del nostro Sistema Solare, potrebbe aver avuto un ruolo nel deviare l’asteroide dalla sua rotta originale verso la Terra.

Secondo il fisico Brian Cox, la forza gravitazionale di Giove potrebbe aver alterato la traiettoria dell'asteroide, portandolo in rotta di collisione con il nostro pianeta. La significativa influenza di Giove nel Sistema Solare evidenzia il suo potere sia come creatore che come distruttore.

– Ufficio di coordinamento della difesa planetaria (PDCO) della NASA

– Ricerca nel database di piccoli corpi della NASA