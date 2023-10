Le formiche imitano le particelle semoventi quando trasportano oggetti di grandi dimensioni

Un team di fisici dell'Istituto Weizmann di Scienze in Israele ha scoperto che le formiche della specie Paratrechina longicornis trasportano collettivamente oggetti di grandi dimensioni in un modo che ricorda il movimento di particelle semoventi attraverso un fluido. I ricercatori hanno osservato che quando queste formiche incontrano un alimento, creano una scia di feromoni per attirare più formiche nel sito. Una volta che si sono radunate abbastanza formiche, lavorano insieme per riportare l'oggetto nel nido.

Precedenti ricerche hanno dimostrato che durante le fasi iniziali del trasporto di un oggetto, le singole formiche tirano in direzioni diverse, provocando un breve tiro alla fune. Tuttavia, col tempo, prende piede una mentalità di gruppo e le formiche seguono un unico leader, viaggiando in modo coordinato verso il nido.

Per il loro studio, i fisici hanno rivestito ingranaggi di varie dimensioni con cibo per gatti e hanno filmato mentre le formiche si riunivano attorno al cibo e iniziavano a trasportarlo a casa. I ricercatori hanno scoperto che il comportamento delle formiche somigliava molto al movimento delle particelle semoventi descritte dalle equazioni di Langevin in un liquido.

I risultati suggeriscono che il comportamento di un gruppo di formiche che trasportano collettivamente un oggetto di grandi dimensioni può essere modellato utilizzando gli stessi principi utilizzati per descrivere il comportamento delle particelle semoventi in fisica. Questa connessione tra il comportamento cooperativo delle formiche e le particelle semoventi fornisce informazioni sulla dinamica dei sistemi che coinvolgono individui interagenti.

Ulteriori ricerche possono esplorare come altre specie di formiche e insetti sociali mostrino un comportamento collettivo simile durante il trasporto di oggetti e come questi comportamenti possano essere applicati alla risoluzione dei problemi e all’ottimizzazione in campi come la robotica e la logistica.

Fonte: PRX Life (2023). DOI: 10.1103/PRXLife.1.023001