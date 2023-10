Formiche trovate intrappolate nei rifiuti di plastica, evidenziando l’impatto più ampio dell’inquinamento sugli animali terrestri

Recenti scoperte sulle Isole Canarie hanno rivelato che l’inquinamento da plastica non colpisce solo la vita marina ma anche le creature terrestri. I ricercatori hanno trovato formiche dell'isola di La Palma vittime dei rifiuti di plastica. Esaminando 113 formiche, hanno scoperto una formica Lasius grandis intrappolata in una fibra rossa e una formica Monomorium intrappolata in una fibra nera, entrambe confermate essere di plastica.

Sebbene sia ampiamente noto che la plastica rappresenta una minaccia per gli uccelli e i mammiferi marini, questa scoperta sottolinea che anche gli animali terrestri sono a rischio. La plastica è stata trovata nei corpi dei cammelli ed è stata collegata al declino degli uccelli canori. Anche gli insetti, come le larve delle tricotteri, hanno incorporato frammenti di plastica nei loro involucri protettivi. Tuttavia, gli incidenti in cui gli insetti rimangono impigliati nei rifiuti di plastica, come le formiche nelle Isole Canarie, sono rari e sono uno dei primi casi registrati.

Le formiche impigliate sono state trovate vive e apparentemente illese, sollevando dubbi sul reale impatto di tali impigliamenti. Le origini delle fibre di plastica rimangono incerte, ma le strade e i sentieri escursionistici vicini potrebbero essere potenziali fonti. Inoltre, i rifiuti di plastica possono percorrere lunghe distanze a causa del vento, colpendo anche aree remote.

La scoperta di formiche intrappolate nella plastica serve a ricordare che l’inquinamento da plastica ha conseguenze di vasta portata, anche in luoghi inaspettati. L’ecologo urbano Álvaro Luna sottolinea l’importanza di espandere la nostra conoscenza oltre gli ecosistemi marini per comprendere appieno la portata del problema.

Man mano che la ricerca prosegue, diventa sempre più chiaro quanto sia onnipresente l’inquinamento causato dalla plastica. L’ecologa marina Melanie Bergmann suggerisce che gli insetti potrebbero essere rimasti intrappolati nella plastica per molto più tempo di quanto si pensasse in precedenza. Questa scoperta sottolinea la necessità di affrontare l’inquinamento da plastica e il suo impatto su tutte le forme di vita, sia sulla terra che nell’oceano.

