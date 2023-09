Immergersi nel mistero della tonalità blu di Azulene

By

L'azulene, con il suo accattivante colore blu intenso, è stato a lungo un enigma per i chimici di tutto il mondo. L’Istituto di chimica organica e biochimica (IOCB) di Praga ha fatto un passo avanti nello svelare questo mistero, con la sua ricerca pubblicata sul Journal of the American Chemical Society (JACS).

Le proprietà enigmatiche dell'azulene hanno sconcertato gli scienziati per decenni. Tuttavia, quasi mezzo secolo fa, il professor Josef Michl fece luce sul suo colore blu. Ora, il dottor Tomáš Slanina e il suo team, del gruppo di fotochimica Redox dell’IOCB, stanno continuando questa indagine.

Il loro obiettivo principale è capire perché l'azulene sfida la regola di Kasha, un principio fondamentale che governa l'emissione di luce nelle molecole. La regola di Kasha afferma che dopo l'assorbimento della luce, le molecole dovrebbero emettere fluorescenza dallo stato eccitato a più bassa energia. Tuttavia, l’azulene non aderisce a questa regola, rendendolo ancora più affascinante da studiare.

La ricerca del team del dottor Slanina combina calcoli teorici e tecniche sperimentali per approfondire la struttura elettronica e le proprietà fotofisiche dell'azulene. Il loro lavoro mira a svelare i meccanismi sottostanti che conferiscono all'azulene il suo caratteristico colore blu e l'insolito comportamento di emissione di luce.

Basandosi sulle basi gettate dal professor Michl, i ricercatori dell'IOCB di Praga stanno aprendo la strada a futuri progressi nella comprensione dell'azulene. Le proprietà uniche di questa molecola potrebbero avere implicazioni in vari campi, come la scienza dei materiali e l'elettronica organica.

Man mano che si acquisiscono maggiori informazioni sui segreti dell'azulene, gli scienziati ci stanno avvicinando allo sblocco del suo pieno potenziale. La bellezza e il fascino di questa molecola continuano a ispirare i ricercatori di tutto il mondo.

Fonte:

– Giornale della American Chemical Society (JACS)

– Istituto di Chimica Organica e Biochimica (IOCB) Praga