L'impatto degli aerosol antropogenici sui modelli di precipitazione nell'Asia meridionale

Negli ultimi anni è cresciuta la preoccupazione per l’impatto degli aerosol sul clima terrestre. Gli aerosol sono particelle fini sospese nell'aria, spesso rilasciate a seguito di attività umane come l'agricoltura, l'inquinamento e l'uso di determinati prodotti. Possono avere un’influenza significativa sul nostro pianeta, influenzando il modo in cui la radiazione solare viene diffusa e assorbita, oltre ad alterare la formazione delle nubi e i gradienti di temperatura.

Una particolare area di preoccupazione è l’Asia meridionale, dove le concentrazioni di aerosol sono tra le più alte a livello globale. Un nuovo studio pubblicato su Geophysical Research Letters ha scoperto che questi aerosol hanno un impatto sostanziale sui modelli di precipitazione nella regione, in particolare durante i periodi monsonici e post-monsonici. La ricerca, condotta dal dottor Jitendra Singh e dai colleghi dell’Istituto per le scienze atmosferiche e climatiche di Zurigo, ha utilizzato tecniche di modellazione per prevedere come gli aerosol influenzeranno le precipitazioni in futuro.

Lo studio ha scoperto che gli aerosol hanno un effetto essiccante combattivo, sopprimendo le precipitazioni di circa il 30-50%. Ciò è particolarmente preoccupante perché l’affidabilità delle precipitazioni è fondamentale per l’economia della regione, così come per la sicurezza delle risorse alimentari e idriche. I ricercatori prevedono che i modelli delle precipitazioni potrebbero essere soppressi fino a 50 anni durante la stagione dei monsoni e 10 anni durante la stagione post-monsonica.

L’impatto sui monsoni è dovuto alle elevate concentrazioni di aerosol nell’emisfero settentrionale, che spingono la zona di convergenza intertropicale verso sud e indeboliscono il modello climatico. Anche il tipo e la distribuzione degli aerosol svolgono un ruolo significativo nei cambiamenti delle precipitazioni. Nei periodi pre-monsonici e post-monsonici, la combustione di biomassa e fossili domina il rilascio di aerosol, mentre la stagione dei monsoni è caratterizzata da fonti antropiche, polvere minerale e spruzzi marini.

Il modello del gruppo di ricerca ha inoltre rivelato che i gas serra hanno un effetto di compensazione sugli aerosol, ritardando le precipitazioni monsoniche. Tuttavia, il calo complessivo dell’abbondanza di aerosol dal 2020 suggerisce che le politiche sull’inquinamento atmosferico in Nord America, Europa e Asia orientale potrebbero aver avuto un impatto positivo.

È importante notare che questi risultati si basano su uno scenario di emissioni specifico e potrebbero cambiare man mano che continuano gli sforzi per ridurre le emissioni di carbonio. Tuttavia, lo studio sottolinea la necessità di politiche più rigorose per affrontare l’inquinamento da aerosol nell’Asia meridionale ed evidenzia le potenziali conseguenze del cambiamento dei modelli di precipitazione sull’ambiente naturale della regione e sulla popolazione umana.

Fonte: Singh et al. (2023) “Modello spaziale modellato dei cambiamenti delle precipitazioni durante il monsone e i periodi pre e post monsonico”. Lettere di ricerca geofisica.