Le piattaforme di ghiaccio dell'Antartide sono a rischio mentre si restringono rapidamente, lo dimostra uno studio

Gli scienziati hanno recentemente scoperto che l’Antartide sta affrontando una crisi poiché le sue piattaforme di ghiaccio si stanno rapidamente riducendo. Un'analisi completa di 100,000 immagini radar satellitari da parte di ricercatori dell'Università di Leeds ha rivelato che il 40% delle piattaforme di ghiaccio dell'Antartide si sono significativamente ridotte di volume negli ultimi 25 anni. Questa tendenza preoccupante è particolarmente evidente nella metà occidentale dell’Antartide, che è più vulnerabile all’acqua calda e ha sperimentato una rapida erosione delle sue piattaforme di ghiaccio.

Le piattaforme di ghiaccio sono stabilizzatori essenziali per i ghiacciai della regione, poiché agiscono come contrafforti che rallentano il flusso di ghiaccio nell'oceano. La riduzione di queste piattaforme di ghiaccio aumenta il tasso di perdita di ghiaccio dalla calotta glaciale, ponendo una minaccia significativa per il livello globale del mare. Lo studio ha scoperto che delle 162 piattaforme di ghiaccio intorno all’Antartide, 71 sono diminuite di volume, rilasciando l’incredibile cifra di 67 trilioni di tonnellate di acqua di fusione nell’oceano.

Le piattaforme di ghiaccio Getz e Pine Island sono state identificate come le più colpite, perdendo rispettivamente 1.9 trilioni di tonnellate e 1.3 trilioni di tonnellate di ghiaccio. Questi risultati sono allarmanti, poiché indicano che quasi la metà delle piattaforme di ghiaccio si stanno riducendo senza segni di ripresa, contrariamente alle aspettative dei ricercatori.

I satelliti hanno svolto un ruolo cruciale nel monitoraggio delle piattaforme di ghiaccio dell'Antartide. Missioni come Copernicus Sentinel-1 europea e CryoSat dell'ESA hanno fornito dati preziosi agli scienziati per misurare i cambiamenti nell'altezza del ghiaccio e calcolare le variazioni nel volume effettivo del ghiaccio. Queste missioni, insieme in particolare al CryoSat dell'ESA, sono state determinanti nel monitoraggio dell'ambiente polare.

Questa ricerca evidenzia l’urgente necessità di un’azione globale immediata per affrontare il cambiamento climatico e i suoi impatti. Il continuo restringimento delle piattaforme di ghiaccio dell’Antartide potrebbe avere conseguenze catastrofiche per il livello globale del mare e per i modelli di circolazione oceanica. È fondamentale attuare misure urgenti e decisive per preservare il delicato equilibrio del clima del nostro pianeta e la stabilità dei nostri oceani.

Fonte:

– Studio della rivista Science Advances

- Università di Leeds

– Programma di osservazione scientifica della Terra per la società dell'ESA