Cambiamenti climatici: lo scioglimento delle calotte glaciali dell'Antartide a un ritmo allarmante

La più grande calotta glaciale rimasta al mondo in Antartide sta rapidamente perdendo massa a causa dei cambiamenti climatici, con oltre il 40% delle sue 162 calotte glaciali che si sono ritirate dal 1997. Questa tendenza allarmante sta causando un notevole rilascio di acqua dolce nell'oceano, che rappresenta una minaccia significativa alle correnti oceaniche globali.

Gli scienziati hanno identificato il cambiamento climatico indotto dall’uomo come la probabile causa della rapida perdita di ghiaccio in Antartide. L’aumento delle temperature scioglie il ghiaccio a un ritmo accelerato, provocando il rilascio di enormi quantità di acqua dolce nell’oceano circostante. Questo afflusso di acqua dolce può sconvolgere l’equilibrio della salinità nell’oceano, destabilizzando potenzialmente correnti oceaniche cruciali.

Le correnti oceaniche svolgono un ruolo vitale nella regolazione del clima terrestre distribuendo il calore in tutto il mondo. L'Oceano Antartico, che circonda l'Antartide, ospita alcune delle correnti oceaniche più influenti, come la Corrente Circumpolare Antartica. Interrompere il flusso di queste correnti potrebbe avere conseguenze di vasta portata per i modelli climatici su scala globale.

Sebbene continui a essere difficile prevedere le esatte implicazioni dello scioglimento delle calotte glaciali sulle correnti oceaniche, gli scienziati sono preoccupati per la potenziale interruzione della circolazione meridionale dell’Atlantico (AMOC). L’AMOC svolge un ruolo cruciale nella ridistribuzione del calore dall’equatore al Nord Atlantico, influenzando i modelli meteorologici e gli ecosistemi oceanici.

Gli sforzi per ridurre le emissioni di gas serra e mitigare gli impatti dei cambiamenti climatici sono essenziali per prevenire un’ulteriore perdita di ghiaccio in Antartide. La ricerca e il monitoraggio continui della regione sono fondamentali per comprendere l’intera portata delle conseguenze e sviluppare strategie efficaci per mitigare i potenziali rischi.

Fonte:

–William Hunter. “Oltre il 40% delle 162 calotte glaciali dell'Antartide si sono ridotte dal 1997”, Daily Mail (12 ottobre 2023)