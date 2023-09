L’allarmante diminuzione del ghiaccio marino in Antartide solleva preoccupazioni per il riscaldamento globale

I dati satellitari hanno rivelato che i livelli del ghiaccio marino che circonda l’Antartide hanno raggiunto un minimo senza precedenti durante la stagione invernale, indicando una tendenza preoccupante per una regione che in precedenza era considerata resistente agli effetti del riscaldamento globale. Questo sviluppo ha allarmato gli scienziati, i quali affermano che una combinazione di fattori come gli oceani con temperature record, i cambiamenti nelle correnti oceaniche e nei venti e il fenomeno El Niño stanno probabilmente contribuendo al declino.

La vasta copertura di ghiaccio dell’Antartide svolge un ruolo cruciale nella regolazione della temperatura terrestre riflettendo l’energia del Sole e raffreddando l’acqua circostante. Tuttavia, se l’Antartide continuasse a perdere ghiaccio, potrebbe passare dall’essere il sistema di raffreddamento della Terra a diventare una fonte di calore. L’attuale copertura di ghiaccio marino sulla superficie dell’Oceano Antartico misura meno di 17 milioni di chilometri quadrati, ovvero 1.5 milioni di chilometri quadrati al di sotto della media tipica di settembre e significativamente inferiore ai precedenti minimi record per la copertura di ghiaccio invernale. L’area di ghiaccio mancante ammonta a circa cinque volte la dimensione delle isole britanniche e potrebbe avere conseguenze di vasta portata per il clima del nostro pianeta.

Gli scienziati sono preoccupati per l’impatto di questo declino del ghiaccio marino sull’Antartide e sul clima globale. Il dottor Walter Meier, che monitora il ghiaccio marino presso il National Snow and Ice Data Center, non ha prospettive ottimistiche per un significativo recupero del ghiaccio marino. Sebbene comprendere le ragioni esatte alla base della riduzione del ghiaccio marino di quest’anno rimanga un enigma, i bassi livelli del ghiaccio marino sono considerati un indicatore cruciale in un anno segnato da numerosi record di alte temperature globali e oceaniche. Gli esperti sostengono che la vulnerabilità dell’Antartide sta diventando sempre più evidente.

Oltre a studiare l’impatto sull’Antartide e sul clima globale, gli scienziati stanno anche conducendo ricerche e osservazioni per comprendere meglio le ragioni dietro la scomparsa del ghiaccio invernale. Si ritiene che gli oceani insolitamente caldi, le alterazioni delle correnti oceaniche e i venti che influenzano le temperature antartiche siano fattori che contribuiscono in modo significativo. Anche lo sviluppo del fenomeno meteorologico El Niño nel Pacifico potrebbe svolgere un ruolo nella riduzione del ghiaccio marino, sebbene attualmente sia relativamente debole.

Il declino del ghiaccio marino in Antartide pone rischi significativi non solo alla regione ma anche alle comunità costiere di tutto il mondo. L’innalzamento del livello del mare derivante dalla perdita di ghiaccio terrestre può portare a dannose mareggiate che minacciano milioni di persone. I cambiamenti che si verificano nelle calotte glaciali dell’Antartide sono in linea con gli scenari peggiori previsti, evidenziando l’urgente necessità di affrontare il riscaldamento globale e il suo impatto sui delicati ecosistemi del nostro pianeta.

Fonte:

– Centro dati nazionale neve e ghiaccio

- Notizie della BBC