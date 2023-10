Il ghiaccio marino antartico si restringe fino a raggiungere un livello record, accelerando l’innalzamento del livello del mare globale

Il ghiaccio marino dell’Antartide, un tempo abbastanza esteso da raddoppiare le dimensioni del continente ghiacciato, quest’anno ha raggiunto i minimi storici. Le acque oceaniche più calde causate dai cambiamenti climatici hanno contribuito al significativo restringimento del ghiaccio marino invernale, registrando quest’anno la più piccola estensione di ghiaccio da quando sono iniziate le misurazioni satellitari nel 1980.

In una recente analisi del National Snow and Ice Data Center, si è scoperto che il 10 settembre il ghiaccio marino ha raggiunto la sua massima estensione dell’anno, ma era quasi 350,000 miglia quadrate più piccolo del precedente minimo record del 1986. Questo calo nel ghiaccio marino ha conseguenze di vasta portata, in particolare in relazione all’innalzamento globale del livello del mare.

Anche se il ghiaccio marino mancante non aggiunge direttamente acqua all’oceano, svolge un ruolo cruciale nella protezione dei ghiacciai e delle piattaforme di ghiaccio dalle tempeste e dalle calde acque oceaniche. L’assenza di ghiaccio marino accelera lo scioglimento di queste formazioni di ghiaccio terrestri, portando ad un aumento del livello del mare. Inoltre, l’acqua oceanica esposta assorbe più calore del ghiaccio, rendendo difficile il recupero e la riformazione del ghiaccio marino negli anni successivi.

Gli scienziati avvertono che il sistema di ghiaccio marino antartico è entrato in un nuovo regime, caratterizzato da una maggiore influenza delle calde acque oceaniche che limitano la crescita del ghiaccio. La significativa perdita di ghiaccio marino è un indicatore allarmante dell’impatto dei cambiamenti climatici sull’Antartide.

Ulteriori ricerche evidenziano anche il rapido scioglimento dei ghiacciai e delle piattaforme di ghiaccio dell’Antartide. La piattaforma di ghiaccio dell’Antartide occidentale, in particolare, sta rispondendo più profondamente al riscaldamento globale. Contiene una notevole quantità di acqua che, se sciolta, potrebbe aumentare significativamente il livello del mare globale.

Il rapido declino del ghiaccio marino antartico richiede un’azione urgente per mitigare il cambiamento climatico e limitare l’ulteriore innalzamento del livello del mare globale. Mentre l’umanità affronta le conseguenze di questi cambiamenti, le misure di adattamento diventano essenziali per affrontare le sfide presentate dallo scioglimento dei ghiacci in Antartide.

FAQ

1. In che modo la riduzione del ghiaccio marino antartico contribuisce all’innalzamento del livello globale del mare?

La mancanza di ghiaccio marino consente lo scioglimento accelerato dei ghiacciai e delle piattaforme di ghiaccio sulla terraferma. Quando queste formazioni di ghiaccio terrestri si sciolgono, apportano ulteriore acqua agli oceani, con conseguente innalzamento del livello del mare globale.

2. Perché è difficile che il ghiaccio marino si riprenda dopo un brutto anno di ritiro?

L'acqua esposta dell'oceano, che non congela, assorbe più calore del ghiaccio. Questo maggiore assorbimento di calore rende difficile la riformazione di nuovo ghiaccio negli anni successivi, ostacolando il recupero del ghiaccio marino dopo un calo significativo.

3. Qual è l'impatto delle calde acque oceaniche sul sistema di ghiaccio marino antartico?

Le acque oceaniche più calde limitano la crescita del ghiaccio, portando potenzialmente a un nuovo regime nel sistema di ghiaccio marino antartico. L’influenza delle calde acque oceaniche riduce l’estensione del ghiaccio marino e contribuisce al suo restringimento nel tempo.