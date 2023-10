Un nuovo studio mostra una significativa riduzione delle piattaforme di ghiaccio dell'Antartide

By

Un recente studio finanziato dal programma Earth Observation Science for Society dell’ESA ha rivelato che il 40% delle piattaforme di ghiaccio dell’Antartide ha subito una significativa diminuzione di volume negli ultimi 25 anni. Questa scoperta allarmante evidenzia l’impatto crescente del cambiamento climatico sul continente più meridionale.

Le piattaforme di ghiaccio svolgono un ruolo cruciale nella stabilizzazione dei ghiacciai dell’Antartide agendo come barriere, rallentando il flusso di ghiaccio nell’oceano. Tuttavia, man mano che queste piattaforme di ghiaccio si restringono, il tasso di perdita di ghiaccio dalla calotta glaciale aumenta, ponendo una grave minaccia per il livello globale del mare.

Il gruppo di ricerca, guidato da scienziati dell’Università di Leeds, ha analizzato 100,000 immagini radar satellitari per giungere alle loro conclusioni. Hanno scoperto che delle 162 piattaforme di ghiaccio attorno all’Antartide, 71 hanno subito una riduzione significativa del volume. Complessivamente, queste piattaforme di ghiaccio in restringimento hanno rilasciato circa 67 trilioni di tonnellate di acqua di fusione nell’oceano.

Lo studio ha rivelato che la metà occidentale dell’Antartide, esposta all’acqua calda, ha subito una rapida erosione delle piattaforme di ghiaccio. Al contrario, la metà orientale, protetta da una fascia di acqua fredda lungo la costa, ha subito una minore perdita di ghiaccio.

Tra le piattaforme di ghiaccio che hanno registrato le maggiori perdite di ghiaccio durante il periodo di studio figurano la piattaforma di ghiaccio Getz, che ha perso 1.9 trilioni di tonnellate di ghiaccio, e la piattaforma di ghiaccio di Pine Island, che ha perso 1.3 trilioni di tonnellate di ghiaccio. D’altra parte, la piattaforma di ghiaccio di Amery ha guadagnato 1.2 trilioni di tonnellate di ghiaccio a causa della sua posizione in acque più fredde.

I ricercatori sono rimasti sorpresi nello scoprire che quasi la metà delle piattaforme di ghiaccio non mostravano segni di ripresa, contrariamente alle loro aspettative di un restringimento a breve termine seguito da una lenta ricrescita. Il dottor Benjamin Davison, ricercatore presso l’Università di Leeds, ha commentato i risultati, affermando: “Molte piattaforme di ghiaccio si sono deteriorate molto, con 48 che hanno perso più del 30% della loro massa iniziale in soli 25 anni. Questa è un’ulteriore prova che l’Antartide sta cambiando a causa del riscaldamento climatico”.

Nel monitoraggio della regione polare, i satelliti dotati di strumenti radar, come la missione europea Copernicus Sentinel-1 e CryoSat dell'ESA, hanno svolto un ruolo fondamentale nel fornire dati per questo studio. Questi satelliti hanno consentito agli scienziati di misurare i cambiamenti nell’altezza del ghiaccio e di calcolare i cambiamenti effettivi del volume del ghiaccio.

I risultati di questo studio sottolineano l’urgente necessità di un’azione globale per affrontare gli impatti dei cambiamenti climatici. Poiché le piattaforme di ghiaccio dell’Antartide continuano a diminuire, le conseguenze per il livello globale del mare e per i modelli di circolazione oceanica potrebbero essere catastrofiche.

