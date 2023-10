Uno studio rileva che oltre il 40% delle piattaforme di ghiaccio dell'Antartide si sono ridotte dal 1997, con limitati segnali di ripresa

By

Un recente studio condotto da scienziati dell'Università di Leeds rivela che oltre il 40% delle piattaforme di ghiaccio dell'Antartide hanno subito un restringimento dal 1997. Inoltre, quasi la metà di queste piattaforme di ghiaccio non mostra segni di ripresa. Lo studio stabilisce un legame tra questo fenomeno e il crollo climatico.

Secondo la ricerca, tra il 67 e il 59 nell’Antartide occidentale sono andati persi circa 1997 trilioni di tonnellate di ghiaccio, mentre nell’Antartide orientale ne sono stati aggiunti 2021 trilioni di tonnellate. Alla fine, ciò ha comportato una perdita netta di 7.5 trilioni di tonnellate. Lo scioglimento dei ghiacci nella regione occidentale è attribuito all’acqua calda, mentre le acque più fredde nella regione orientale hanno impedito una significativa perdita di ghiaccio o hanno addirittura contribuito alla crescita della piattaforma di ghiaccio.

Le piattaforme di ghiaccio svolgono un ruolo cruciale poiché impediscono il flusso dei ghiacciai verso il mare. Quando queste piattaforme diminuiscono, i ghiacciai rilasciano maggiori quantità di acqua dolce, che possono interrompere le correnti dell’Oceano Antartico. Questi cambiamenti hanno il potenziale di influenzare i modelli di circolazione globale.

Il dottor Benjamin Davison, ricercatore capo ed esperto di osservazione della Terra, spiega che il deterioramento delle piattaforme di ghiaccio varia a causa delle differenze nella temperatura dell'oceano e nelle correnti intorno all'Antartide. Egli osserva che la regione occidentale è esposta all’acqua calda, il che porta ad una rapida erosione delle piattaforme di ghiaccio dal basso, mentre l’Antartide orientale beneficia di una fascia di acqua fredda che la protegge dalla vicina acqua calda.

Per misurare i cambiamenti del ghiaccio, gli scienziati hanno utilizzato la tecnologia satellitare in grado di penetrare la spessa copertura nuvolosa durante le lunghe notti polari. Analizzando oltre 100,000 immagini satellitari, hanno valutato lo stato di salute delle piattaforme di ghiaccio, fornendo informazioni sulle implicazioni globali di questi cambiamenti. I risultati sono stati pubblicati sulla rivista Scientific Advances.

Si stima che 67 trilioni di tonnellate di acqua dolce rilasciate nell’oceano in un periodo di 25 anni alterino le correnti oceaniche responsabili del trasporto di calore e sostanze nutritive in tutto il mondo. Gli scienziati credono fermamente che la perdita di ghiaccio osservata sia una conseguenza della crisi climatica. Se fosse parte di un ciclo naturale, ricrescerebbe più ghiaccio.

Questo studio è in linea con ricerche recenti che suggeriscono che l’Antartide si sta riscaldando a un ritmo quasi doppio rispetto al resto del mondo. Inoltre, sta superando le previsioni dei modelli di crisi climatica. L'analisi, condotta da scienziati in Francia, ha coinvolto l'esame di 78 carote di ghiaccio antartiche per ricostruire le temperature nell'ultimo millennio. I risultati indicano che il riscaldamento del continente si estende oltre ciò che può essere attribuito alla variabilità naturale.

Fonte:

– Università di Leeds, Scientific Advances Journal

– Ricercatori in Francia, dettagli della pubblicazione non divulgati