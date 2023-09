Il ghiaccio marino antartico tocca livelli record, sollevando preoccupazioni sull’impatto dei cambiamenti climatici

Secondo il National Snow and Ice Data Center (NSIDC) degli Stati Uniti, l’estensione del ghiaccio marino che circonda l’Antartide ha raggiunto livelli record durante l’inverno. Questo sviluppo ha sollevato preoccupazioni tra gli scienziati riguardo agli effetti accelerati del cambiamento climatico nella regione polare meridionale. La diminuzione della copertura del ghiaccio marino può avere conseguenze disastrose per animali come i pinguini, che fanno affidamento sul ghiaccio per riprodursi e allevare i loro piccoli. Inoltre, la riduzione della luce solare riflessa dal ghiaccio bianco nello spazio contribuisce al riscaldamento globale.

Il 10 settembre, l’estensione del ghiaccio marino antartico ha raggiunto il suo picco con 16.96 milioni di chilometri quadrati, il massimo invernale più basso da quando sono iniziate le registrazioni satellitari nel 1979. Ciò rappresenta una diminuzione di circa 1 milione di chilometri quadrati rispetto al precedente record invernale stabilito nel 1986. NSIDC senior lo scienziato Walt Meier lo descrisse come un “anno da record estremo”.

Mentre l’Artico ha già subito impatti significativi dai cambiamenti climatici, con il rapido deterioramento del ghiaccio marino negli ultimi dieci anni, gli effetti sul ghiaccio marino antartico sono stati meno certi. Tuttavia, il recente spostamento verso condizioni di minimi storici nella regione ha sollevato preoccupazioni tra gli scienziati sul fatto che il cambiamento climatico possa finalmente manifestarsi in Antartide.

Uno studio pubblicato sulla rivista Communications Earth and Environment all’inizio di questo mese ha suggerito che il riscaldamento delle temperature oceaniche, alimentato in gran parte dalle emissioni di gas serra causate dall’uomo, sta contribuendo al declino dei livelli di ghiaccio marino dal 2016. Questa scoperta è in linea con la necessità di ridurre le emissioni di gas serra. emissioni di gas per proteggere gli ecosistemi fragili e le regioni ghiacciate del mondo.

Sono necessarie ulteriori analisi e ricerche per comprendere appieno le implicazioni di questi livelli record di ghiaccio marino in Antartide, ma è fondamentale che vengano adottate misure per mitigare il cambiamento climatico e ridurre gli impatti negativi sul pianeta.

Fonte:

- Reuters