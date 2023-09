L’impatto dei cambiamenti climatici sul ghiaccio marino antartico raggiunge livelli record

By

Il National Snow and Ice Data Center (NSIDC) degli Stati Uniti ha recentemente annunciato che il ghiaccio marino che circonda l’Antartide ha raggiunto livelli record quest’inverno, sollevando preoccupazioni tra gli scienziati circa la crescente influenza dei cambiamenti climatici nel polo meridionale. Questo cambiamento ha il potenziale di colpire gravemente animali come i pinguini che fanno affidamento sul ghiaccio marino per riprodursi e allevare i loro piccoli. Inoltre, contribuisce al riscaldamento globale riducendo la quantità di luce solare riflessa nello spazio dal ghiaccio bianco.

Secondo l’NSIDC, l’estensione del ghiaccio marino antartico ha raggiunto il picco quest’anno il 10 settembre, coprendo 16.96 milioni di chilometri quadrati, il massimo invernale più basso da quando sono iniziate le registrazioni satellitari nel 1979. Si tratta di circa 1 milione di chilometri quadrati in meno rispetto al record precedente stabilito nel 1986. lo scienziato Walt Meier ha affermato che non si tratta solo di un anno da record, ma di un anno estremo.

L’inversione delle stagioni nell’emisfero australe gioca un ruolo nei tempi di formazione e scioglimento del ghiaccio marino. Generalmente, il ghiaccio marino raggiunge la sua estensione massima intorno a settembre, verso la fine dell'inverno, e raggiunge il punto più basso a febbraio o marzo, quando l'estate volge al termine.

Oltre al minimo storico invernale, anche l’estensione estiva del ghiaccio marino antartico ha toccato il minimo storico a febbraio, superando il livello precedente stabilito nel 2022.

Mentre l’Artico ha subito impatti significativi dai cambiamenti climatici, gli effetti sul ghiaccio marino nella regione antartica sono stati meno certi. Tuttavia, il recente spostamento verso condizioni di livelli minimi record ha sollevato preoccupazioni tra gli scienziati sul fatto che il cambiamento climatico possa finalmente manifestarsi nel ghiaccio marino antartico.

Anche se è ancora troppo presto per trarre conclusioni definitive, uno studio pubblicato sulla rivista Communications Earth and Environment suggerisce che i cambiamenti climatici, in particolare il riscaldamento delle temperature oceaniche causato dalle emissioni di gas serra causate dall’uomo, potrebbero contribuire alla diminuzione dei livelli di ghiaccio marino osservati da allora. 2016. Lo studio sottolinea l’urgente necessità di ridurre le emissioni di gas serra al fine di proteggere queste aree ghiacciate critiche.

Nel complesso, i livelli record di ghiaccio marino in Antartide servono a ricordare l’impatto dei cambiamenti climatici sui delicati ecosistemi del nostro pianeta. Gli sforzi per mitigare le emissioni di gas serra sono cruciali per proteggere queste regioni vulnerabili e le specie che da esse dipendono.

