Il ghiaccio marino antartico tocca livelli record, mettendo in pericolo la fauna selvatica e accelerando il riscaldamento globale

Secondo un rapporto del National Snow and Ice Data Center (NSIDC) degli Stati Uniti, quest’inverno l’estensione del ghiaccio marino che circonda l’Antartide ha raggiunto livelli record. Ciò rappresenta una minaccia per la riproduzione e l’allevamento di animali come i pinguini, che fanno affidamento sul ghiaccio marino, e contribuisce anche al riscaldamento globale riducendo la quantità di luce solare riflessa nello spazio dal ghiaccio bianco. L’estensione del ghiaccio marino antartico ha raggiunto il suo massimo invernale il 10 settembre, coprendo 16.96 milioni di chilometri quadrati. Questo è il massimo invernale più basso da quando sono iniziate le registrazioni satellitari nel 1979 ed è di circa 1 milione di chilometri quadrati in meno rispetto al precedente record stabilito nel 1986.

Gli scienziati dell’NSIDC lo hanno definito un “anno da record estremo”. Questi dati sono preliminari, ma un’analisi completa dovrebbe essere pubblicata il mese prossimo. È importante notare che anche l’estensione estiva del ghiaccio marino antartico ha raggiunto il minimo storico a febbraio, superando il livello precedente fissato nel 2022.

L’impatto del cambiamento climatico sulla regione artica è stato ben documentato, con il rapido esaurimento del ghiaccio marino. Tuttavia, l’impatto sul ghiaccio marino antartico è stato finora incerto. Studi precedenti avevano suggerito che il riscaldamento delle temperature oceaniche, causato principalmente dalle emissioni di gas serra indotte dall’uomo, sta contribuendo al declino dei livelli di ghiaccio marino dal 2016.

Ricercatori, come Ariaan Purich della Monash University australiana, sottolineano l'urgente necessità di affrontare le emissioni di gas serra per proteggere queste vitali aree ghiacciate. Le conseguenze della diminuzione del ghiaccio marino vanno oltre la sicurezza e la sopravvivenza di specie come i pinguini. La ridotta riflessione della luce solare causata dalla minore quantità di ghiaccio bianco può accelerare il riscaldamento globale.

Nel complesso, questi livelli record di ghiaccio marino in Antartide servono come una chiara indicazione degli impatti dei cambiamenti climatici nelle regioni polari. È fondamentale che le nazioni di tutto il mondo agiscano immediatamente per ridurre le emissioni di gas serra e proteggere questi ecosistemi vulnerabili.

Fonte: Centro dati nazionale sulla neve e sul ghiaccio degli Stati Uniti (NSIDC) – Relazione

Ariaan Purich della Monash University – Ricercatore