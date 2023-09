Il ghiaccio marino antartico tocca livelli record, segnalando l’impatto del cambiamento climatico

Secondo il National Snow and Ice Data Center (NSIDC) degli Stati Uniti, il ghiaccio marino che circonda l’Antartide ha raggiunto livelli record quest’inverno. Questa tendenza allarmante sta sollevando preoccupazioni tra gli scienziati riguardo al crescente impatto dei cambiamenti climatici al polo sud.

La riduzione del ghiaccio marino potrebbe avere conseguenze devastanti per la fauna selvatica della regione, in particolare per i pinguini che fanno affidamento sul ghiaccio per riprodursi e allevare i loro piccoli. Inoltre, il declino del ghiaccio marino porta ad un aumento del riscaldamento globale poiché meno luce solare viene riflessa dal ghiaccio bianco nello spazio.

Il 10 settembre, l’estensione del ghiaccio marino antartico ha raggiunto il suo massimo invernale, coprendo solo 16.96 milioni di chilometri quadrati (6.55 milioni di miglia quadrate). Questo è il massimo invernale più basso da quando sono iniziate le registrazioni satellitari nel 1979, e circa 1 milione di chilometri quadrati in meno rispetto al precedente record stabilito nel 1986.

Walt Meier, scienziato senior dell’NSIDC, ha descritto quest’anno come un “anno da record estremo”. Tuttavia, è importante notare che questi dati sono preliminari e che un'analisi completa dovrebbe essere pubblicata il mese prossimo.

Nell’emisfero australe, le stagioni sono invertite, con il ghiaccio marino che raggiunge il suo picco a settembre verso la fine dell’inverno e poi si scioglie fino al punto più basso a febbraio o marzo con l’avvicinarsi dell’estate. In particolare, anche l’estensione del ghiaccio marino antartico in estate ha toccato un minimo storico a febbraio, battendo il precedente record stabilito nel 2022.

Il cambiamento climatico ha già avuto un impatto sostanziale sulla regione artica, dove il ghiaccio marino si è rapidamente ridotto a causa del riscaldamento delle temperature. Tuttavia, fino a tempi recenti, gli effetti del riscaldamento delle temperature sul ghiaccio marino vicino al polo sud erano meno certi. Mentre l’estensione del ghiaccio marino in Antartide è cresciuta tra il 2007 e il 2016, lo spostamento verso condizioni di livelli minimi record negli ultimi anni sta causando preoccupazione tra gli scienziati.

Un recente studio accademico pubblicato su Communications Earth and Environment suggerisce che il cambiamento climatico contribuisce in modo significativo alla riduzione dei livelli di ghiaccio marino osservati dal 2016. La ricerca indica che il riscaldamento delle temperature oceaniche, causato principalmente dalle emissioni di gas serra generate dall’uomo, è responsabile del declino.

Per proteggere le vulnerabili regioni ghiacciate del mondo, compresa l’Antartide, è fondamentale ridurre le emissioni di gas serra. Ariaan Purich, ricercatore sul ghiaccio marino presso la Monash University in Australia e coautore dello studio, sottolinea la necessità di agire per mitigare gli effetti del cambiamento climatico.

Fonte:

– Centro dati nazionale neve e ghiaccio degli Stati Uniti (NSIDC)

– Studio pubblicato su Comunicazioni Terra e Ambiente