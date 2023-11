Scioglimento inarrestabile: le terribili conseguenze dell’innalzamento del livello del mare

Uno studio innovativo pubblicato sulla rivista Nature Climate Change ha rivelato la verità allarmante sui livelli globali del mare. Intitolata “Inevitabile aumento futuro dello scioglimento della calotta glaciale dell’Antartide occidentale nel corso del ventunesimo secolo”, la ricerca evidenzia lo stato irreversibile della calotta glaciale dell’Antartide occidentale e prevede una rapida accelerazione dello scioglimento nei prossimi decenni, indipendentemente dal riscaldamento nel migliore dei casi. scenari.

La ricercatrice capo Kaitlin Naughten, modellatrice oceanica del British Antarctic Survey, ha sottolineato le terribili conseguenze di questo scioglimento. Le comunità costiere di tutto il mondo si troveranno ad affrontare la necessità di rafforzare le proprie difese o, sfortunatamente, di contemplare l’abbandono a causa dell’imminente innalzamento del livello del mare.

Fino ad ora, gli scienziati hanno discusso se lo scioglimento dell’Antartide avrebbe progredito in modo lineare o se si sarebbero verificati “punti critici” che avrebbero portato ad uno scioglimento accelerato. Questo studio dissipa l’idea di un declino graduale, suggerendo che potremmo aver già superato un punto di svolta significativo a causa dello sgretolamento delle piattaforme di ghiaccio vitali.

Le piattaforme di ghiaccio, colossali masse di ghiaccio che si trovano in cima all'oceano, forniscono un supporto cruciale alle calotte glaciali dell'Antartide. Impedendo il flusso delle lastre nell'acqua, mantengono la stabilità del ghiaccio del continente. Tuttavia, man mano che queste piattaforme si sciolgono, le lastre diventano vulnerabili a un rapido deterioramento mentre si immergono nell’acqua oceanica relativamente più calda.

Le conseguenze di uno scioglimento completo della calotta glaciale dell’Antartide occidentale, come indicato da questo studio, comporterebbero uno sconcertante aumento di cinque metri del livello globale del mare.

Purtroppo, questa rivelazione dall’Antartide non è un incidente isolato. All’inizio di quest’anno, il continente ha registrato un minimo record di ghiaccio marino, con una perdita netta di circa 7.5 trilioni di tonnellate dal 1997. Il calo del ghiaccio marino negli ultimi sei anni è stato senza precedenti, in netto contrasto con i cambiamenti minimi osservati durante il periodo precedente. tre decenni e mezzo.

Anche se il destino della calotta glaciale dell’Antartide occidentale sembra segnato, non è l’unico fattore che contribuisce all’innalzamento del livello del mare. Anche la calotta glaciale della Groenlandia, un'altra fonte significativa, è considerata irreparabile. Si prevede che il suo completo scioglimento farà aumentare il livello globale del mare di ben sette metri. Inoltre, tra il 28 e il 1997, in tutto il mondo è stata registrata una perdita di 2017mila miliardi di tonnellate di ghiaccio.

Le implicazioni dell’innalzamento del livello del mare sono catastrofiche, dato che più di 267 milioni di persone risiedono attualmente in aree a meno di due metri sopra il livello del mare. Uno studio pubblicato su Nature Communications intitolato “Nuovi dati di elevazione triplicano le stime della vulnerabilità globale all’innalzamento del livello del mare e alle inondazioni costiere” avverte che entro la metà del secolo, fino a 300 milioni di persone potrebbero essere vulnerabili alle inondazioni annuali a causa dell’instabilità antartica. Entro il 2100, questo numero potrebbe salire fino all’incredibile cifra di 480 milioni.

Mentre affrontiamo la traiettoria del nostro pianeta in via di riscaldamento, diventa evidente che le conseguenze del cambiamento climatico guidato dal capitalismo si tradurranno nello sfollamento di centinaia di milioni di persone. La critica di Karl Marx alla classe capitalista dominante diventa ancora più toccante oggi, poiché il sistema si dimostra incapace di preservare anche la promessa più elementare di un futuro fuori dall’acqua per vaste popolazioni in tutto il mondo.

Domande frequenti (FAQ)

1. Cos'è la calotta glaciale dell'Antartide occidentale?

La calotta glaciale dell'Antartide occidentale è una delle due grandi calotte glaciali che ricoprono l'Antartide. È un enorme corpo di ghiaccio che si trova sulla terra.

2. Cosa sono le piattaforme di ghiaccio?

Le piattaforme di ghiaccio sono grandi masse di ghiaccio che galleggiano sull'oceano che circonda l'Antartide. Svolgono un ruolo cruciale nel prevenire il flusso di ghiaccio dal continente all'acqua.

3. In che modo lo scioglimento delle piattaforme di ghiaccio contribuisce all'innalzamento del livello del mare?

Quando le piattaforme di ghiaccio si sciolgono, consentono alle calotte glaciali sulla terra di fluire più rapidamente nell’oceano. Questo flusso accelerato porta ad un aumento del livello globale del mare.

4. Qual è l'impatto di uno scioglimento completo della calotta glaciale dell'Antartide occidentale?

Se la calotta glaciale dell’Antartide occidentale dovesse sciogliersi completamente, ciò comporterebbe un colossale innalzamento di cinque metri del livello globale del mare.

5. Ci sono altri fattori che contribuiscono all’innalzamento del livello del mare?

Sì, oltre alla calotta glaciale dell’Antartide occidentale, la calotta glaciale della Groenlandia è un’altra significativa fonte di innalzamento del livello del mare. Il suo completo scioglimento potrebbe innalzare il livello globale del mare di sette metri.

6. Quante persone sono a rischio a causa dell’innalzamento del livello del mare?

Attualmente, più di 267 milioni di persone vivono in aree a meno di due metri sopra il livello del mare. Entro la metà del secolo, fino a 300 milioni di persone potrebbero essere vulnerabili alle inondazioni annuali, cifra che potrebbe salire a 480 milioni entro il 2100.