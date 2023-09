L’Antartide stabilisce un nuovo record per il ghiaccio marino più basso

By

L’Antartide ha recentemente raggiunto un nuovo traguardo per la quantità massima annua di ghiaccio marino più bassa mai registrata nel continente. Questo nuovo record supera il minimo precedente di ben un milione di chilometri quadrati. La diminuzione della copertura del ghiaccio marino è stata una tendenza ricorrente in Antartide, sollevando preoccupazioni tra gli scienziati circa le potenziali conseguenze per il cambiamento climatico e l’innalzamento del livello del mare in tutto il mondo.

In genere, ogni settembre segna il punto in cui il ghiaccio marino dell'Antartide raggiunge la sua massima estensione. Tra il 1981 e il 2010, l'estensione media massima è stata di circa 18.71 milioni di chilometri quadrati. Tuttavia, un’analisi preliminare del National Snow and Ice Data Center (NSIDC) degli Stati Uniti suggerisce che l’estensione massima di quest’anno ha raggiunto solo 16.96 milioni di chilometri quadrati il ​​10 settembre e da allora è diminuita.

L’estensione massima del 2023 scende di circa 1.75 milioni di chilometri quadrati al di sotto della media a lungo termine e di circa 1 milione di chilometri quadrati al di sotto del precedente minimo record stabilito nel 1986. Il dottor Will Hobbs, uno scienziato del ghiaccio marino dell’Università della Tasmania, ha osservato che il tasso La crescita del ghiaccio marino dell’Antartide è stata straordinariamente lenta da aprile. Ha descritto la situazione come “qualcosa di spettacolare” rispetto sia alla media che ai record precedenti.

Mentre la perdita di ghiaccio marino nella regione del Mare di Ross può essere attribuita ai venti che spingono il ghiaccio verso il continente, accompagnati da aria più calda, le ragioni dietro la perdita di ghiaccio in altre parti dell’Antartide rimangono poco chiare. Il ghiaccio marino del continente sperimenta un ciclo annuale, raggiungendo la sua estensione più bassa a febbraio e i livelli più alti a settembre. Tuttavia, a partire dal 2016 si sono osservati una serie di minimi storici che hanno messo in discussione lo stato precedentemente stabile.

Gli scienziati stanno cercando di decifrare i fattori che contribuiscono a questi minimi storici. Si ritiene che la variabilità naturale e il riscaldamento globale siano potenziali colpevoli. Sebbene il dottor Hobbs ritenga che la “barriera scientifica” non sia stata ancora superata per affermare con sicurezza che i dati sono dovuti esclusivamente al riscaldamento globale, la perdita di ghiaccio marino è in linea con le proiezioni del cambiamento climatico.

L’NSIDC suggerisce che il declino del ghiaccio marino a partire dal 2016 è probabilmente legato al riscaldamento dello strato superiore dell’oceano. Sorgono preoccupazioni che questa diminuzione possa avviare una tendenza a lungo termine, poiché gli oceani si stanno riscaldando a livello globale e la miscelazione dell’acqua calda nello strato polare dell’Oceano Antartico potrebbe persistere.

Le conseguenze della diminuzione del ghiaccio marino hanno implicazioni di vasta portata. Il ghiaccio marino agisce come una barriera che impedisce al ghiaccio terrestre di entrare nell’oceano, causando potenzialmente un sostanziale aumento del livello del mare. Inoltre, il ghiaccio marino aiuta a riflettere l'energia del sole nello spazio. Con meno ghiaccio marino presente, una parte maggiore dell’oceano assorbe l’energia solare, portando a un ulteriore riscaldamento dell’Oceano Antartico e alla perdita di ghiaccio.

Il dottor Ariaan Purich, scienziato del clima specializzato in Antartide e Oceano Antartico presso la Monash University, sottolinea il significato di questo declino e il suo impatto sul pianeta. Sottolinea che bassi livelli di ghiaccio marino possono significare il futuro che abbiamo di fronte, e che sta accadendo proprio ora. Le preoccupazioni sollevate dagli scienziati riguardo a questa riduzione senza precedenti del ghiaccio marino richiedono maggiore attenzione e azioni urgenti per affrontare le cause sottostanti.

Definizioni:

– Ghiaccio marino: acqua di mare ghiacciata che si forma nelle regioni polari.

– Riscaldamento globale: aumento della temperatura media globale dovuto alle emissioni di gas serra, causate principalmente dalle attività umane.

– Proiezioni dei cambiamenti climatici: previsioni o previsioni sulle future condizioni climatiche basate su modelli scientifici e analisi dei dati.

Fonte:

– Centro dati nazionale neve e ghiaccio degli Stati Uniti (NSIDC)

– Università della Tasmania

– Università di Monash