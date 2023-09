Il ghiaccio marino antartico raggiunge un livello massimo record

Secondo una nuova analisi del National Snow & Ice Data Center (NSIDC) degli Stati Uniti, la copertura di ghiaccio marino antartico ha raggiunto la sua estensione massima più bassa da quando sono iniziate le misurazioni nel 1979. La misurazione, avvenuta il 10 settembre, ha raggiunto una copertura massima di 16.96 milioni di quadrati. chilometri, circa 13 giorni prima rispetto alla data mediana 1981-2010.

Questa nuova misurazione è di oltre un milione di chilometri quadrati al di sotto del precedente minimo record stabilito nel 1986, e di 1.75 milioni di chilometri quadrati al di sotto dell’estensione massima media del periodo 1981-2010. L’NSIDC ritiene che questo minimo storico potrebbe essere l’inizio di una tendenza a lungo termine di declino per il ghiaccio marino antartico.

La preoccupazione è che, man mano che gli oceani si riscaldano a livello globale, l’acqua calda potrebbe continuare a mescolarsi nello strato polare dell’Oceano Antartico, contribuendo ulteriormente al declino del ghiaccio marino. Gli scienziati climatici specializzati nel ghiaccio marino, come Cecilia Bitz dell’Università di Washington, suggeriscono che il cambiamento climatico senza precedenti a cui stiamo assistendo non può essere spiegato dalla variabilità naturale.

Questa recente scoperta dell’NSIDC si aggiunge a una serie di aggiornamenti preoccupanti sullo stato del ghiaccio dell’Antartide. In uno studio pubblicato nel settembre 2022, i ricercatori hanno avvertito che il riscaldamento globale superiore a 1.5° C potrebbe innescare molteplici punti di non ritorno climatici, compreso il collasso della calotta glaciale dell’Antartide occidentale. L’Organizzazione Meteorologica Mondiale ha inoltre riferito che le temperature in Antartide sono aumentate di quasi 3°C negli ultimi 50 anni, portando ad un accelerato ritiro dei ghiacciai.

Lo scioglimento delle calotte glaciali antartiche ha già contribuito con 4 mm all’innalzamento globale del livello del mare tra il 1992 e il 2011. Man mano che lo scioglimento continua, potrebbe contribuire fino a un metro all’innalzamento del livello del mare entro la fine del secolo. Oltre all’innalzamento del livello del mare, lo scioglimento del ghiaccio marino in Antartide sta incidendo sulla biodiversità, con specie come i pinguini imperatori che rischiano l’estinzione a causa della perdita dei loro habitat riproduttivi.

Con queste tendenze allarmanti, gli scienziati stanno sottolineando l’urgente necessità di un’azione globale per mitigare il cambiamento climatico e proteggere i fragili ecosistemi dell’Antartide.