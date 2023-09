Il ghiaccio marino antartico raggiunge il minimo storico, è necessaria un’azione urgente

By

Un nuovo record è stato stabilito in Antartide mentre il ghiaccio marino che circonda il continente ha raggiunto un minimo storico. L’area del ghiaccio marino mancante è circa sette volte più grande del Regno Unito. Normalmente, il ghiaccio marino si espande durante l'inverno dell'emisfero meridionale e raggiunge il suo picco di quasi 19 milioni di kmq entro settembre prima di ricominciare a sciogliersi. Tuttavia, quest’anno il ghiaccio marino ha raggiunto solo 16.96 milioni di km quadrati.

Gli scienziati del National Snow and Ice Data Center negli Stati Uniti hanno confermato che questo massimo invernale è il nuovo minimo, superando il precedente record stabilito nel 1986 di oltre 1 milione di km quadrati.

La riduzione del ghiaccio marino nell’Antartico è allarmante e ha sollevato preoccupazioni tra i ricercatori. Il dottor Jeremy Wilkinson, un fisico del ghiaccio marino coinvolto nello studio, ha espresso il suo shock, affermando: “È scioccante vedere come fisico del ghiaccio marino. È solo un altro esempio del pianeta che grida davvero “Aiuto””.

Questo minimo record serve a ricordare l’urgente necessità di agire per combattere il cambiamento climatico. La diminuzione del ghiaccio marino non solo influisce sul delicato equilibrio dell’ecosistema antartico, ma contribuisce anche all’innalzamento del livello del mare, portando a potenziali inondazioni costiere e minacciando numerose comunità in tutto il mondo.

È fondamentale che scienziati, politici e individui si uniscano per affrontare le cause profonde del cambiamento climatico. La riduzione delle emissioni di gas serra, la promozione di pratiche sostenibili e gli investimenti nelle energie rinnovabili sono tra le misure chiave che devono essere implementate.

La perdita di ghiaccio marino nell’Antartico sottolinea l’importanza della cooperazione globale e dell’azione immediata per mitigare gli effetti del cambiamento climatico. Il momento di agire è adesso se vogliamo preservare il futuro del nostro pianeta per le generazioni a venire.

Fonte:

Centro nazionale neve e ghiaccio

Definizioni:

Ghiaccio marino: acqua di mare ghiacciata che si forma, si espande e si contrae nell'oceano.

Cambiamento climatico: cambiamenti a lungo termine della temperatura e dei modelli meteorologici derivanti dalle attività umane, in particolare dall’uso di combustibili fossili.

Emissioni di gas serra: rilascio di gas, come anidride carbonica e metano, nell’atmosfera, che intrappolano il calore e contribuiscono al riscaldamento globale.

Pratiche sostenibili: azioni che riducono al minimo l’impatto negativo sull’ambiente e promuovono la conservazione a lungo termine delle risorse naturali.

Energia rinnovabile: energia ottenuta da fonti che si rinnovano naturalmente, come la luce solare, il vento e l'acqua.