Il ghiaccio marino antartico tocca il minimo storico, indicando un peggioramento dei cambiamenti climatici

Un’analisi preliminare dei dati satellitari statunitensi mostra che il ghiaccio marino che circonda l’Antartide ha raggiunto una superficie bassa record durante i mesi invernali. Gli scienziati temono che questa tendenza sia indice di un peggioramento dei cambiamenti climatici al polo sud.

Secondo la NASA e il National Snow and Ice Data Center (NSIDC), il ghiaccio marino antartico ha raggiunto solo una dimensione massima di 16.96 milioni di chilometri quadrati (6.55 milioni di miglia quadrate) entro il 10 settembre, diventando il massimo di ghiaccio marino più basso mai registrato nella storia. dal 1979 al 2023. Ad un certo punto quest’anno, il ghiaccio marino era sceso a 1.03 milioni di chilometri quadrati, più piccolo del precedente minimo record e all’incirca delle dimensioni del Texas e della California messi insieme.

Al contrario, la regione artica ha sperimentato un rapido deterioramento del ghiaccio marino negli ultimi dieci anni a causa dei cambiamenti climatici. È meno certo il modo in cui le temperature in aumento stanno influenzando il ghiaccio marino vicino al Polo Sud. Tuttavia, la recente estensione senza precedenti del ghiaccio marino intorno all’Antartide ha fatto temere agli scienziati che il cambiamento climatico stia finalmente lasciando il segno in questa regione.

L’NSIDC sottolinea che dall’agosto 2016 si è verificato un forte calo nel trend dell’estensione del ghiaccio marino antartico. Sebbene la causa esatta di questo cambiamento sia ancora dibattuta tra gli scienziati, ora si ritiene che sia collegata al riscaldamento dello strato più superficiale dell’oceano. Si teme che questo declino possa segnare l’inizio di una tendenza a lungo termine per il ghiaccio marino antartico mentre gli oceani globali continuano a riscaldarsi.

Nel frattempo, nell’Artico, dove l’estate sta finendo, il ghiaccio marino ha raggiunto un minimo di 4.23 milioni di chilometri quadrati, diventando il sesto minimo più basso in 45 anni di registrazione. Gli scienziati hanno anche osservato livelli più bassi di ghiaccio nel Passaggio a Nord Ovest, una rotta marittima che collega gli oceani Atlantico e Pacifico, indicando un aumento dello scioglimento dei ghiacci nella regione.

Sebbene questi risultati siano preliminari, un’analisi completa dei dati sarà pubblicata all’inizio di ottobre. È fondamentale monitorare e comprendere i cambiamenti nell’estensione del ghiaccio marino poiché svolge un ruolo significativo nella regolazione del clima terrestre e ha un impatto su vari ecosistemi.

Fonte:

– Centro dati nazionale neve e ghiaccio (NSIDC)

– Terra della NASA