Il buco dell’ozono antartico: scoprire i fattori complessi che influenzano la ripresa

By

Il buco dell’ozono in Antartide, che rappresenta una preoccupazione significativa da decenni, continua ad approfondirsi durante la metà della primavera nonostante le normative che vietano le sostanze chimiche che riducono lo strato di ozono. Sebbene il Protocollo di Montreal del 1987 abbia limitato con successo l’uso dei clorofluorocarburi (CFC) responsabili della riduzione dello strato di ozono, ricerche recenti suggeriscono che altri fattori potrebbero essere in gioco.

Un nuovo studio condotto da ricercatori dell'Università neozelandese di Otago, pubblicato sulla rivista Nature Communications, rivela che l'area coperta dal buco dell'ozono antartico non si è ridotta in modo significativo nonostante la diminuzione dei CFC. Inoltre, il centro del foro indica una diminuzione dei livelli di ozono nel tempo.

Secondo la coautrice Annika Seppala, la risposta dell'atmosfera ai cambiamenti delle condizioni climatiche, probabilmente dovuti ai cambiamenti climatici, potrebbe influenzare il processo di recupero. Questi cambiamenti atmosferici potrebbero mascherare i progressi compiuti attraverso la riduzione dei CFC. Mentre il buco dell’ozono si è aperto più tardi a settembre, indicando potenzialmente una ripresa, lo studio evidenzia che in ottobre, quando il buco è tipicamente più grande, il livello di ozono nello strato stratosferico medio è diminuito del 26% dal 2004 al 2022.

L'autrice principale Hannah Kessenich sottolinea che il Protocollo di Montreal e la riduzione dei CFC sono ancora sulla buona strada, ma i risultati dello studio suggeriscono che i recenti grandi buchi dell'ozono potrebbero non essere attribuiti esclusivamente ai CFC. L’analisi ha escluso i dati del 2002 e del 2019, quando eventi anomali, come improvvise rotture del vortice polare, hanno provocato buchi dell’ozono significativamente più piccoli.

L’influenza degli eventi esterni sui livelli di ozono non può essere trascurata. Precedenti ricerche hanno dimostrato che i massicci incendi in Australia nel 2020 hanno peggiorato il buco dell’ozono del 10%. Inoltre, si ritiene che l’eruzione del vulcano Hunga-Tonga-Hunga-Ha’apai al largo di Tonga nel 2022 abbia avuto un impatto sui recenti livelli di ozono.

Mentre alcuni esperti sollevano dubbi sui risultati dello studio, suggerendo che l’esclusione di anni specifici solleva preoccupazioni sulla selezione dei dati, la ricerca fornisce importanti spunti sui fattori complessi e sfaccettati che influenzano il recupero del buco dell’ozono antartico.

FAQ

D: Come si forma il buco dell'ozono in Antartide?

Il buco dell’ozono antartico si forma principalmente a causa della presenza di sostanze chimiche che riducono lo strato di ozono, come i clorofluorocarburi (CFC), che si accumulano nell’atmosfera. Queste sostanze chimiche si decompongono in presenza di luce solare, rilasciando atomi di cloro e bromo che distruggono le molecole di ozono.

D: Quali sono i pericoli legati alla riduzione dello strato di ozono?

La riduzione dell’ozono consente a più radiazioni ultraviolette (UV) provenienti dal sole di raggiungere la superficie terrestre. L’esposizione a radiazioni UV eccessive può portare a vari problemi di salute, tra cui il cancro della pelle, la cataratta e danni agli ecosistemi marini.

D: I CFC vengono utilizzati ancora oggi?

No, i CFC non vengono più utilizzati negli aerosol, nei frigoriferi o in altri prodotti di consumo a causa del divieto globale imposto dal Protocollo di Montreal del 1987. Sono stati sviluppati e implementati sostituti alternativi e più rispettosi dell'ambiente.