Il buco dell’ozono antartico continua ad approfondirsi, nonostante la riduzione delle sostanze chimiche

Una nuova ricerca indica che il buco nello strato di ozono antartico si è espanso a metà primavera negli ultimi due decenni, nonostante il divieto globale sui clorofluorocarburi (CFC), sostanze chimiche che riducono lo scudo terrestre dalle radiazioni solari dannose. Lo strato di ozono, situato da 11 a 40 chilometri sopra la superficie terrestre, svolge un ruolo cruciale nel filtrare gran parte della radiazione ultravioletta del sole, che può portare al cancro della pelle e alla cataratta.

Il Protocollo di Montreal del 1987, che ha eliminato con successo l’uso dei CFC negli aerosol e nei frigoriferi, mirava a chiudere il buco dell’ozono e a ripristinare i suoi livelli a quelli del 1980. Una recente valutazione sostenuta dalle Nazioni Unite prevede che lo strato di ozono antartico potrebbe essere ripristinato intorno al 2066. , con la ripresa nell’Artico prevista entro il 2045 e nel resto del mondo entro due decenni.

Tuttavia, nonostante la riduzione dei CFC, i ricercatori dell'Università neozelandese di Otago hanno scoperto, attraverso uno studio pubblicato sulla rivista Nature Communications, che l'area coperta dal buco dell'ozono antartico non è diminuita in modo significativo. In effetti, nel tempo si è verificato un calo dei livelli di ozono al centro del buco.

L'autrice principale dello studio, Hannah Kessenich, ha sottolineato che il Protocollo di Montreal e gli sforzi per ridurre i CFC stanno ancora facendo progressi. Tuttavia, i risultati suggeriscono che altri fattori, potenzialmente legati al cambiamento climatico, potrebbero ostacolare il ripristino dello strato di ozono.

FAQ

Perché lo strato di ozono è importante?

Lo strato di ozono filtra la radiazione ultravioletta del sole, che può causare cancro alla pelle e cataratta.

Quali sostanze chimiche hanno contribuito alla riduzione dello strato di ozono?

Si è scoperto che i clorofluorocarburi (CFC), un tempo ampiamente utilizzati negli aerosol e nei frigoriferi, riducono i livelli di ozono.

Il divieto dei CFC è stato efficace nel chiudere il buco dell’ozono?

Il divieto dei CFC previsto dal Protocollo di Montreal del 1987 è riuscito a ridurne l’uso ed eliminarli dagli aerosol e dai frigoriferi. Tuttavia, il buco dell’ozono antartico non ha mostrato una riduzione significativa.

Quali fattori potrebbero ostacolare il ripristino dello strato di ozono?

Sebbene la riduzione dei CFC rappresenti un passo significativo, altri cambiamenti atmosferici, potenzialmente legati al cambiamento climatico, potrebbero mascherare o contrastare il ripristino dello strato di ozono.

Che impatto hanno questi risultati sulla cooperazione ambientale internazionale?

Questi risultati evidenziano la necessità di sforzi continui per affrontare la riduzione dell’ozono e l’importanza di considerare i potenziali impatti del cambiamento climatico. Sottolineano la complessità delle sfide ambientali e la continua necessità di cooperazione e ricerca internazionale.