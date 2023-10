I polpi antartici utilizzano proteine ​​speciali per sopravvivere a temperature fredde estreme

I polpi antartici, che vivono in uno degli ambienti più freddi del mondo, hanno a lungo sconcertato gli scienziati con la loro capacità di sopravvivere in condizioni così estreme. Tuttavia, recenti ricerche hanno fatto luce su come queste affascinanti creature siano in grado di adattarsi e prosperare nel loro habitat ghiacciato.

Scienziati del Laboratorio biologico marino dell’Università di Porto Rico e dell’Istituto nazionale statunitense per i disturbi neurologici e l’ictus hanno recentemente condotto un’indagine per comprendere i meccanismi di sopravvivenza dei polpi antartici. Hanno scoperto che questi polpi hanno enzimi “adattati al freddo” e usano i loro tre cuori per pompare un tipo speciale di sangue blu che fornisce ossigeno ai loro tessuti anche in ambienti super freddi.

Gli enzimi svolgono un ruolo cruciale in varie reazioni biochimiche negli organismi. Nelle creature antartiche come i polpi, gli enzimi dimostrano una flessibilità unica che consente loro di funzionare a temperature più basse. Ad esempio, gli enzimi dei polpi delle zone più temperate rallentano significativamente in condizioni di freddo estremo, mentre gli enzimi dei polpi antartici sono in grado di funzionare in modo efficiente.

I ricercatori si sono concentrati sullo studio di un enzima specifico chiamato pompa sodio-potassio, coinvolto nel trasporto di ioni ed energia all'interno delle cellule. Hanno confrontato questo enzima sia nei polpi antartici (Pareledone) che in una specie temperata chiamata polpo a due punti (Octopus bimaculatus). La pompa antartica funzionava meglio a temperature fredde e un esame più attento ha rivelato che gli aminoacidi che compongono questo enzima differivano leggermente da quelli delle specie di polpo delle zone temperate.

Ulteriori analisi hanno mostrato che le mutazioni in 12 posizioni della sequenza di aminoacidi antartici conferivano resistenza al freddo. Di queste mutazioni, si è scoperto che tre lavorano insieme per fornire la resistenza al freddo della pompa. In particolare, la maggior parte di queste mutazioni erano localizzate all'interfaccia tra la pompa e la membrana cellulare, suggerendo che questo sito è cruciale per la capacità dell'enzima di adattarsi al freddo estremo.

I ricercatori stanno pianificando di condurre ulteriori esperimenti per comprendere i dettagli di queste mutazioni e in che modo le pompe proteiche dei polpi antartici consentono alle cellule di funzionare a temperature gelide. Questa ricerca potrebbe avere implicazioni più ampie per comprendere l’adattabilità degli organismi in ambienti estremi.

Fonte: Laboratorio biologico marino, Università di Porto Rico e Istituto nazionale statunitense per i disturbi neurologici e l'ictus

