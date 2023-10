I polpi in Antartide si adattano agli ambienti freddi estremi

I polpi dell’Antartico hanno mostrato notevoli adattamenti che consentono loro di sopravvivere nelle condizioni gelide e difficili della regione. Questi adattamenti nel loro sistema nervoso consentono loro di vivere nelle acque più fredde dell’Antartide, dove molti altri animali farebbero fatica a sopravvivere.

Comprendere come la fauna selvatica si adatta agli ambienti estremi è fondamentale per i ricercatori al fine di proteggerli dalle potenziali minacce poste dagli eventi meteorologici estremi indotti dai cambiamenti climatici. Le acque gelide dell’Antartide possono essere particolarmente impegnative per le specie che non sono abituate a temperature estreme.

Nell'ambiente gelido dell'Antartide, varie specie hanno sviluppato la capacità di generare calore all'interno dei loro corpi. Ciò consente ad animali come orsi polari, pinguini e foche di sopravvivere nelle acque antartiche.

Anche i polpi sono riusciti a sopportare le rigide temperature dell’Antartide. Gli scienziati del Marine Biological Laboratory (MBL) hanno studiato gli adattamenti unici di questi polpi. Hanno osservato i determinanti molecolari che consentono loro di prosperare in questo ambiente estremo.

Comprendendo questi adattamenti, i ricercatori possono ottenere preziose informazioni su come gli animali sopravvivono negli ambienti più freddi. Una scoperta chiave dello studio riguarda l'enzima presente nel sistema nervoso del polpo. Questa evoluzione degli enzimi negli ectotermi, che sono organismi che si affidano a fattori ambientali esterni per la regolazione del calore, consente loro di resistere agli effetti della temperatura estrema.

I ricercatori hanno anche notato che i polpi mostrano un significativo adattamento termico, in particolare nei loro enzimi solubili, che si sono adattati alle basse temperature dell’Antartide. Questo studio fornisce importanti conoscenze sulle capacità di queste affascinanti creature.

Un altro notevole adattamento dei polpi è il loro potente sistema visivo, come scoperto dai ricercatori pubblicati sulla rivista Current Biology. Nonostante l'ambiente sottomarino oscuro e difficile, i polpi possiedono occhi simili a macchine fotografiche e sono in grado di rispondere a piccoli punti luminosi e scuri. Questa incredibile visione li aiuta a orientarsi, evitare i predatori, mimetizzarsi nell'ambiente circostante e individuare potenziali prede.

Gli adattamenti mostrati dai polpi in Antartide evidenziano la resilienza e l’adattabilità di queste creature di fronte al freddo estremo. Ulteriori ricerche su questi adattamenti contribuiranno senza dubbio alla nostra comprensione di come gli animali sopravvivono in ambienti estremi.

