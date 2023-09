Nuova tecnica per misurare le distanze cosmiche con le oscillazioni acustiche barioniche

Gli astronomi devono affrontare una sfida significativa quando si tratta di misurare le distanze cosmiche a causa della natura relativistica del nostro Universo. A ciò si aggiunge il fatto che quando osserviamo oggetti distanti, non guardiamo solo attraverso lo spazio ma anche indietro nel tempo. Inoltre, l’espansione del cosmo a partire dal Big Bang complica ulteriormente le misurazioni delle distanze.

Per misurare le distanze cosmiche, gli astronomi si affidano a due metodi noti collettivamente come Cosmic Distance Ladder. Il primo metodo prevede l’utilizzo delle misurazioni dello spostamento verso il rosso del fondo cosmico a microonde (CMB) per determinare le distanze cosmologiche. Il secondo metodo prevede osservazioni locali utilizzando misurazioni della parallasse, stelle variabili e supernovae.

Tuttavia, esiste una discrepanza tra le misurazioni dello spostamento verso il rosso della CMB e le misurazioni locali, note come tensione di Hubble. Per affrontare questo problema, un team di astronomi delle università cinesi e dell’Università di Cordoba ha condotto un’analisi statistica di due anni su un milione di galassie. Hanno sviluppato una nuova tecnica che si basa sulle oscillazioni acustiche barioniche (BAO) per determinare le distanze in modo più accurato.

Le oscillazioni acustiche barioniche sono resti del Big Bang che possono ancora essere osservati nel cosmo. Queste onde si propagarono attraverso la materia nell’Universo primordiale e divennero effettivamente “congelate nel tempo” mentre l’Universo si espandeva e si raffreddava. Misurando la separazione tra le galassie in base alla durata di queste onde, è possibile determinare le distanze cosmologiche.

Il team ha utilizzato metodi statistici per analizzare quasi un milione di galassie provenienti dal rilascio dei dati del Baryon Oscillation Spectroscopic Survey (BOSS) combinato con i Legacy Imaging Surveys del Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI). I ricercatori hanno scoperto che il loro metodo identificava accuratamente le posizioni delle oscillazioni acustiche barioniche.

Questa nuova tecnica, combinata con altri metodi della Cosmic Distance Ladder, potrebbe aiutare a risolvere la tensione di Hubble e fornire stime più accurate delle distanze cosmiche. Ciò ha il potenziale per rivoluzionare la nostra comprensione dell’Universo e far luce sui misteri della materia oscura, dell’energia oscura e del comportamento della gravità su larga scala.

