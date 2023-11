Una nuova prospettiva sulla formazione della Luna e sull'evoluzione geologica della Terra

By

Gli scienziati hanno dibattuto a lungo sulle circostanze relative alla formazione della Luna, ma la teoria prevalente suggerisce che sia il risultato di una collisione tra la Terra e un pianeta delle dimensioni di Marte. Tuttavia, un recente studio pubblicato su Nature mette in discussione questa idea proponendo che i resti di questa collisione si possano ancora trovare nel mantello terrestre.

Lo studio, condotto da un team internazionale di scienziati, ha utilizzato metodi avanzati di fluidodinamica computazionale per analizzare le anomalie vicino al nucleo della Terra. Si ritiene che queste anomalie siano la prova della collisione avvenuta 4.5 miliardi di anni fa che ha dato vita alla Luna. Le ricerche precedenti si erano concentrate principalmente sul disco di detriti che si era formato prima della Luna, ignorando l’effetto dell’impatto sulla Terra stessa.

Il professor Deng Hongping dell'Osservatorio Astronomico di Shanghai, pioniere dei metodi di fluidodinamica computazionale utilizzati nello studio, ha spiegato che la visione tradizionale dell'impatto della formazione della luna che porta alla “omogeneizzazione” della composizione della Terra potrebbe essere imprecisa. Invece, lo studio suggerisce che la collisione abbia provocato un’eterogeneità all’interno del mantello terrestre, fungendo da catalizzatore per l’evoluzione geologica del pianeta.

Si ritiene che Theia, un pianeta delle dimensioni di Marte, si sia scontrato con la forma primordiale della Terra, Gaia, creando detriti che alla fine si sono coalizzati per formare la Luna. Teorie precedenti proponevano che la Luna fosse costituita prevalentemente da materiale Theiano mentre la Terra conservasse resti Gaiani. Tuttavia, ricerche successive hanno mostrato notevoli somiglianze nella composizione della Terra e della Luna.

Precedenti studi condotti dal professor Deng Hongping hanno indicato che il mantello inferiore della Terra conserva ancora una composizione di silicio più elevata, caratteristica del materiale Gaiano pre-impatto. L'ultimo studio si basa su questi risultati, offrendo una spiegazione per la stratificazione della crosta terrestre.

Il dottor Qian Yuan del California Institute of Technology ha suggerito che l'analisi precisa di vari campioni di roccia, combinata con modelli migliorati di impatto ed evoluzione, consente agli scienziati di dedurre la composizione materiale sia di Gaia che di Theia, facendo luce sulla storia del sistema solare interno come un'intera.

Inoltre, questa ricerca fornisce preziose informazioni sulla formazione e l’abitabilità degli esopianeti oltre il nostro sistema solare. Studiando l'evoluzione geologica della Terra derivante da una collisione monumentale, gli scienziati possono trarre ispirazione per comprendere altri sistemi planetari.

FAQ

Qual è la teoria prevalente riguardo alla formazione della Luna?

La teoria prevalente suggerisce che la Luna si sia formata quando un pianeta delle dimensioni di Marte, chiamato Theia, entrò in collisione con la forma primordiale della Terra, Gaia.

In che modo il recente studio sfida la tradizionale comprensione dell’impatto della formazione della Luna?

Il recente studio propone che la collisione tra la Terra e Theia non abbia portato alla completa miscelazione dei materiali, come si credeva in precedenza. Invece, i resti di questa collisione si possono ancora trovare nel mantello terrestre, contribuendo all’evoluzione geologica del pianeta.

Cosa indicavano gli studi precedenti del professor Deng Hongping riguardo al mantello della Terra?

Precedenti studi hanno indicato che il mantello inferiore della Terra contiene materiale Gaiano pre-impatto, caratterizzato da una maggiore composizione di silicio, che aiuta a spiegare la stratificazione della crosta terrestre.

Quali informazioni si possono ottenere studiando l’evoluzione geologica della Terra?

Lo studio dell’evoluzione geologica della Terra derivante da una grande collisione fornisce preziose informazioni sulla formazione e l’abitabilità degli esopianeti oltre il nostro sistema solare. Questa ricerca offre ispirazione per comprendere altri sistemi planetari.