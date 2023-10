L’eclissi solare anulare attraversa gli Stati Uniti e oltre

Un'eclissi solare anulare dovrebbe verificarsi il 14 ottobre 2023, a partire dalle 9:13 PDT. L’eclissi inizierà in Oregon e si sposterà attraverso gli Stati Uniti, dirigendosi verso il Texas, prima di proseguire nel Golfo del Messico e in paesi come Messico, Guatemala, Belize, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Colombia e Brasile.

Durante un'eclissi solare anulare, la Luna passa tra il Sole e la Terra, proiettando un'ombra sul nostro pianeta. A differenza di un’eclissi solare totale in cui la Luna copre completamente il sole, durante un’eclissi anulare si crea un “anello di fuoco”. Ciò accade quando la Luna non blocca completamente il disco solare, lasciando un frammento di luce solare visibile attorno alla Luna. Il verificarsi delle eclissi anulari è dovuto alla posizione relativamente distante della Luna dalla Terra durante la sua orbita ellittica.

Gli osservatori all’interno del percorso dell’anularità, una pista larga 125 miglia (200 chilometri), sperimenteranno il fenomeno dell’”anello di fuoco”. Quelli fuori dal percorso saranno testimoni di un’eclissi solare parziale, in cui la luna sembra “mordere” il sole, supponendo che il cielo sia sereno.

L'intera eclissi anulare durerà circa due ore e mezza per coloro che si trovano nel percorso dell'anularità. Questo tempo è diviso in diverse fasi dell'eclissi: circa 1.5 ore di eclissi solare parziale, 1.5-XNUMX minuti di "anello di fuoco" anulare e altre XNUMX ore di eclissi solare parziale alla fine. Tempi e durate specifici della fase dell'“anello di fuoco” possono essere trovati nella guida dell'eclissi per varie località.

È importante notare che osservare direttamente un'eclissi senza adeguate misure protettive può essere dannoso. Per salvaguardare gli occhi e l'attrezzatura, è necessario utilizzare filtri solari, come occhiali per eclissi o filtri per fotocamere, telescopi e binocoli. Space.com fornisce una guida su come osservare il sole in sicurezza.

Questa eclissi solare anulare è l'ultima nel 2023 e funge da preludio all'imminente eclissi solare totale dell'8 aprile 2024. Gli scienziati sono particolarmente incuriositi da queste due eclissi perché coincidono con un picco dell'attività solare noto come "massimo solare". .” Ciò li rende un’eccellente opportunità per gli scienziati atmosferici ed eliosferici di studiare l’atmosfera esterna del sole, o corona, durante i minuti di completo blocco solare da parte della Luna.

