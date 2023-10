L’“Anello di Fuoco”: un’eclissi solare anulare per illuminare il cielo

Il 14 ottobre avrà luogo uno spettacolare evento celeste in cui la Luna bloccherà parzialmente il Sole, creando un'eclissi solare anulare. Questo fenomeno, noto come “anello di fuoco”, sarà visibile a coloro che si trovano sul percorso dell’anularità che si estende attraverso 10 paesi, dall’Oregon al Texas e oltre. Per coloro che sono fuori dal percorso, si verificherà un’eclissi solare parziale, in cui la luna sembrerà “mordere” il sole.

In preparazione a questo evento astronomico, la NASA ha fornito una mappa interattiva per tracciare l'eclissi e vari live streaming gratuiti saranno disponibili per gli spettatori online. Tuttavia, ci sono alcuni che eviteranno del tutto l’eclissi. Nella cultura Navajo, un'eclissi significa un nuovo inizio e viene osservata digiunando, pregando e rimanendo in casa. La parola Navajo per eclissi solare, jóhonaa'éí daaztsą́, si traduce in "la morte del sole" in inglese. L'eclissi è vista come un periodo di rinascita e le decisioni vengono prese una volta che il sole riappare.

A causa del significato culturale dell'eclissi per il popolo Navajo, tutti i parchi tribali Navajo saranno chiusi durante la durata dell'eclissi solare anulare. Ciò include attrazioni famose come il parco tribale Navajo Monument Valley e il parco tribale Navajo Four Corners Monument.

Per gli scienziati, l'eclissi solare anulare del 14 ottobre rappresenta una preziosa opportunità per studiare l'atmosfera esterna del sole, la corona. Esaminando questa regione durante l'eclissi, gli scienziati atmosferici ed eliosferici possono ottenere informazioni dettagliate sul comportamento del sole. Inoltre, questa particolare eclissi riveste un significato extra in quanto coincide con un periodo molto attivo nel ciclo solare 25, con l’attività solare che dovrebbe raggiungere il picco nel 2024.

È importante ricordare che guardare direttamente il sole è estremamente pericoloso. Per osservare l'eclissi solare anulare in modo sicuro, è necessario utilizzare sempre i filtri solari. Questo vale sia per le eclissi parziali che per quelle anulari. Gli osservatori dovrebbero indossare occhiali per eclissi solare e qualsiasi macchina fotografica, telescopio o binocolo utilizzato dovrebbe essere dotato di filtri solari.

Dopo l'eclissi solare anulare, il 28 ottobre si verificherà un'eclissi lunare parziale. Questo evento lunare sarà visibile in gran parte dell'emisfero orientale, tra cui Europa, Africa, Asia, Antartide e Oceania. Durante un'eclissi lunare parziale, solo una sezione della Luna entra nell'ombra della Terra, creando un affascinante spettacolo celeste.

Fonte:

– Nasa

- Exploratorium

– Eclipsewise.com