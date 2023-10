Una guida all'eclissi solare anulare: cosa devi sapere

Questo sabato, gli osservatori delle stelle di tutto il mondo avranno l’opportunità di assistere a uno straordinario evento celeste: un’eclissi solare anulare. A differenza di un'eclissi solare totale in cui la Luna blocca completamente il sole, un'eclissi anulare si verifica quando la Luna si trova nel punto più lontano dalla Terra, risultando in un anello di luce solare attorno al disco scuro della Luna.

Secondo la NASA, questo fenomeno mozzafiato sarà visibile principalmente dall’isola di Vancouver e dalla Sunshine Coast, con una copertura stimata del 70-80% del sole. Per intravedere l'eclissi, si consiglia di essere fuori tra le 8:10 e le 30:9, con il picco che si verifica intorno alle 15:XNUMX.

Tuttavia, è fondamentale proteggere gli occhi mentre si osserva questo spettacolo celestiale. La NASA sconsiglia vivamente di guardare direttamente l'eclissi, anche con gli occhiali da sole, poiché può causare danni permanenti agli occhi. Si consigliano invece degli speciali “occhiali da eclissi”, studiati appositamente per filtrare i raggi nocivi del sole. Questi occhiali sono migliaia di volte più scuri dei normali occhiali da sole, garantendo la tua sicurezza mentre ti godi l'eclissi.

Per trovare maggiori informazioni su come visualizzare in sicurezza l'eclissi e altri metodi alternativi, puoi visitare il sito web della NASA. Ricorda, la sicurezza dei tuoi occhi dovrebbe sempre essere una priorità assoluta quando si verificano eventi celesti straordinari come l'eclissi solare anulare.

Definizioni:

– Eclissi solare anulare: un tipo di eclissi solare in cui la luna non copre completamente il sole, lasciando un anello di luce solare visibile attorno alla luna.

– Occhiali Eclipse: occhiali specializzati che forniscono protezione dai raggi nocivi del sole durante un'eclissi.

Fonte: NASA