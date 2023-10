Vivi l'eclissi solare anulare a Regina

Sabato mattina, il Nord America sarà testimone di un'eclissi solare anulare e gli abitanti di Regina avranno l'opportunità perfetta di assistere a questo evento celeste. Durante un'eclissi solare anulare, la Luna si frappone tra il Sole e la Terra mentre si trova nel punto più lontano dalla Terra, con il risultato che il Sole non è completamente coperto.

Secondo il Saskatchewan Science Center, da Regina, il sole avrà una magnitudine del 61% e una copertura massima del 51%. L'eclissi dovrebbe verificarsi dalle 9:20 alle 11:53. Per osservare in sicurezza l'eclissi parziale, i residenti di Regina possono visitare il Saskatchewan Science Center tra le 9:12 e le XNUMX:XNUMX

Il Regina Center della Royal Astronomical Society of Canada (RASC) sarà presente al Science Centre, fornendo vari tipi di telescopi e occhiali solari affinché gli spettatori possano osservare il sole in tutta sicurezza. È essenziale utilizzare una protezione oculare specifica progettata per l'osservazione solare, poiché guardare direttamente il sole durante un'eclissi solare anulare può essere dannoso per gli occhi. Metodi alternativi per visualizzare l'eclissi includono l'utilizzo di un proiettore stenopeico o un metodo di visualizzazione indiretta.

Questo evento celeste è davvero uno spettacolo da vedere e i residenti di Regina sono incoraggiati a sfruttare questa opportunità unica. Assisti alla bellezza e alla meraviglia dell'eclissi solare anulare garantendo al contempo la tua sicurezza con un'adeguata protezione degli occhi o metodi di visualizzazione alternativi. È un'occasione per vivere in prima persona la magia del nostro universo.

Fonte:

– Centro scientifico del Saskatchewan

– Centro Regina della Royal Astronomical Society of Canada (RASC).