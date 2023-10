I canadesi assisteranno all'eclissi solare anulare, offrendo alla NASA l'opportunità di studiare l'atmosfera

I canadesi avranno la possibilità di assistere a un’eclissi solare anulare alla fine di questo mese, dando alla NASA l’opportunità di studiare la nostra atmosfera in modo più dettagliato. Anche se le eclissi solari non sono così rare come si pensa, la rarità sta nel fatto che le persone sono effettivamente in grado di vederle. L'ultima eclissi totale visibile in Canada è stata nel 2017, ma l'evento celeste di questo mese sarà un'eclissi solare anulare, nota anche come eclissi di "anello di fuoco".

Durante un'eclissi solare anulare, la Luna si allinea con il Sole quando è leggermente più lontana dalla Terra del solito. Di conseguenza, la luna appare più piccola e non blocca tutta la luce proveniente dal sole. Ciò crea un anello luminoso attorno alla luna, che sfortunatamente non sarà visibile ai canadesi. Tuttavia, i canadesi potranno comunque assistere a un’eclissi parziale, in cui un’ombra scura cade sul lato del sole, tagliandone una fetta e attenuandone la luminosità complessiva.

L’eclissi sarà più sorprendente negli Stati Uniti, dove gli scienziati della NASA intendono utilizzare l’evento per studiare l’impatto di un’improvvisa mancanza di luce solare sulla ionosfera, uno strato dell’atmosfera importante per le comunicazioni satellitari. Tutte le comunicazioni satellitari passano attraverso la ionosfera prima di raggiungere la Terra, quindi comprenderne le perturbazioni è fondamentale poiché aumenta la nostra dipendenza dalle risorse spaziali.

L'eclissi inizierà intorno alle 12:70 EDT e durerà un paio d'ore. Le regioni occidentali e meridionali del Canada avranno una visione migliore dell’eclissi parziale, con una copertura del 80-XNUMX% nell’angolo sud-orientale della Columbia Britannica e una copertura decrescente man mano che ci si sposta verso est. È importante notare che guardare direttamente il sole durante un'eclissi non è mai sicuro e per osservarlo in modo sicuro dovrebbero essere utilizzati vari metodi, come occhiali per eclissi o occhiali per saldatura.

La NASA condurrà anche la missione APEP (Atmospheric Perturbations around the Eclipse Path) durante l'eclissi. Gli scienziati lanceranno tre razzi scientifici per indagare sull'ombra dell'eclissi e studiarne gli effetti sulla ionosfera. La missione APEP aiuterà a fornire informazioni dettagliate sul comportamento della nostra atmosfera durante tali eventi astronomici.

Questa eclissi solare anulare rappresenta un'opportunità perfetta per gli appassionati di scienza, gli amanti dell'astronomia e chiunque sia interessato a imparare qualcosa di nuovo per assistere a un raro evento celeste che contribuisce anche alla nostra comprensione dell'atmosfera.

Fonte:

– Articolo originale: Notizie CTV –

– NASA –