Un impressionante “anello di fuoco”: punti salienti dell’eclissi solare anulare

Milioni di osservatori del cielo in tutte le Americhe hanno assistito a uno spettacolo mozzafiato mentre assistevano a un'eclissi solare anulare. Questo evento astronomico, noto anche come “anello di fuoco”, ha affascinato gli spettatori mentre la luna creava una forma ad anello attorno al sole. Persone provenienti da otto stati degli Stati Uniti, oltre a Messico, Guatemala, Belize, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Colombia e Brasile, hanno avuto l'opportunità di assistere a questo fenomeno.

Il fotografo Brett Tingley ha osservato l'eclissi dal Parco nazionale Great Basin in Nevada e ha descritto il momento maestoso in cui il sole e la luna sono emersi da dietro le nuvole. Il momento effettivo dell'anularità, quando la luna crea un anello di luce solare, è stato catturato da Tingley utilizzando un telescopio Unistellar eQuinox 2 dotato di filtro solare. Con il progredire dell'eclissi, Tingley notò sottili cambiamenti nell'ambiente, come un calo della temperatura e una differenza nell'illuminazione.

Altri osservatori, come il fotoreporter Patrick Fallon, hanno condiviso le loro straordinarie immagini dell’”anello di fuoco”. Gli scienziati della NASA hanno utilizzato i telescopi di Albuquerque, New Mexico e Kerrville, Texas, per studiare e documentare l'eclissi. Anche i satelliti GOES-East e GOES-West della NOAA hanno tracciato l’ombra della luna mentre attraversava gli Stati Uniti e l’emisfero occidentale.

Le comunità organizzavano eventi osservativi, combinando l'eclissi con altri festival o celebrazioni. Le persone hanno indossato con entusiasmo gli occhiali per l'eclissi solare per assistere all'evento, come si è visto in una folla di spettatori all'Albuquerque International Balloon Fiesta nel New Mexico. L'entusiasmo per l'eclissi si è esteso anche alla merce, con articoli a tema eclissi solare disponibili per l'acquisto.

Mentre il ricordo di questa eclissi solare anulare permane, molti si stanno preparando per il prossimo evento celeste: un'eclissi solare totale l'8 aprile. Che si tratti di scattare splendide fotografie o semplicemente di meravigliarsi delle meraviglie dell'universo, questi eventi servono a ricordare la vastità e la bellezza del nostro sistema solare.

Fonte:

– Articolo di origine: [Fornire URL]

– Foto di Brett Tingley, Patrick Fallon, NASA, Allen Berman, Tayfun Coskun, Orlando Sierra, Nicole Edwards, George Frey e Beth Anthony tramite la NASA.