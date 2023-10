Preparatevi per l'eclissi solare parziale del 14 ottobre

Sabato 14 ottobre una parte significativa degli Stati Uniti avrà l’opportunità di assistere ad un’eclissi solare parziale. A seconda della posizione, la luna coprirà fino al 90% del sole, creando uno spettacolo straordinario. Tuttavia, a differenza delle tipiche eclissi solari parziali, questo particolare evento presenterà un “anello di fuoco” per alcuni spettatori.

Le aree che non subiranno l’eclissi solare parziale includono l’Alaska e il punto più meridionale del Sud America. Chi si trova nel percorso di osservazione, sarà testimone di un'eclissi solare anulare, caratterizzata da un alone di luce solare che circonda la luna.

Alex Lockwood, responsabile dei contenuti strategici e dell'integrazione del Direttorato Missione Scientifica della NASA, ha dichiarato durante una conferenza stampa che più di 65 milioni di persone risiedono all'interno del percorso anularità. Altri 68 milioni di persone vivono entro 200 miglia dal percorso, il che significa che un numero significativo di individui avrà l’opportunità di vedere l’eclissi.

Se sei interessato a guardare l'eclissi, Timeanddate.com fornisce un programma di ore di visione per ciascuna località. Questo imminente evento sarà la prima eclissi solare anulare che attraverserà gli Stati Uniti dal 20 maggio 2012.

È fondamentale proteggere gli occhi durante la visione dell'eclissi. La NASA consiglia di indossare occhiali protettivi per la visione solare durante l'intero evento. Kelly Korreck, responsabile del programma Eclipse presso la sede della NASA, ha sottolineato l'importanza di utilizzare occhiali certificati ISO per garantire la sicurezza. Molti fornitori elencati nella lista dei fornitori di filtri solari e visori sicuri dell'American Astronomical Society hanno ancora forniture disponibili.

Oltre alla visualizzazione diretta dell'eclissi, esistono metodi indiretti che puoi utilizzare per osservare questo fenomeno naturale. Ad esempio, potresti riflettere la luce solare su una parete o un pavimento vicini utilizzando una palla da discoteca, creare un visore per eclissi stenopeico con materiali domestici o proiettare l'ombra dell'eclissi attraverso uno scolapasta da cucina.

Se non puoi assistere all'evento di persona, la NASA trasmetterà l'eclissi in streaming online in diretta. Il live streaming avrà luogo da Albuquerque, New Mexico, e Kerrville, Texas, dalle 11:30 alle 1:15 EDT.

Fonte:

Ora e data. com

NASA