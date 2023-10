La spettacolare eclissi solare anulare avrà luogo questo sabato

Gli astronomi e gli astronomi avranno una sorpresa questo sabato poiché è prevista un'eclissi solare anulare. Questo fenomeno cosmico sarà visibile in alcune parti degli Stati Uniti, Messico, Sud America e America Centrale, con gli Stati Uniti che vivranno almeno un’eclissi parziale. Un'eclissi anulare avviene quando la Luna passa tra la Terra e il Sole, bloccando la maggior parte ma non tutta la luce solare. Ciò crea un sottile anello, o anello, di luce, facendo sì che l'evento venga chiamato eclissi anulare. A differenza di un’eclissi solare totale, che consente agli osservatori di vedere la Corona, un’eclissi solare anulare è più rara e offre un’esperienza visiva unica.

Il percorso dell'eclissi del 14 ottobre si estenderà su una vasta area, presentando diverse opportunità di visualizzazione a seconda della posizione. Quelli all’interno del percorso dell’anularità saranno testimoni dell’intero effetto “anello di fuoco”, mentre le regioni vicine sperimenteranno un’eclissi parziale. È fondamentale pianificare in anticipo e trovare un luogo di osservazione adatto lontano dalle luci della città e dagli edifici alti per avere una visione chiara del cielo durante l'eclissi.

È importante notare che guardare direttamente il Sole, anche durante un'eclissi, può causare gravi danni agli occhi o cecità. Per visualizzare in sicurezza l'eclissi solare anulare, è necessario utilizzare dispositivi di protezione come occhiali per eclissi approvati o un proiettore stenopeico. Si consiglia inoltre di partecipare agli eventi di osservazione pubblica organizzati da club e organizzazioni di astronomia, garantendo un'esperienza sicura e divertente per tutti.

Fonte:

– Dr. Nicola Fox, amministratore associato della direzione della missione scientifica della NASA

– Nasa