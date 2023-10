L'eclissi solare anulare delizia gli osservatori delle stelle e gli astronomi

By

Recentemente gli osservatori delle stelle e gli astronomi hanno assistito a uno straordinario evento celeste: un'eclissi solare anulare. Questo fenomeno cosmico potrebbe essere visto in alcune parti degli Stati Uniti, in Messico e nell’America meridionale e centrale. Mentre i residenti negli Stati Uniti hanno avuto la possibilità di assistere almeno ad un’eclissi parziale, quelli all’interno del percorso dell’anularità hanno potuto vedere l’intero effetto “anello di fuoco”.

Un'eclissi solare anulare si verifica quando la Luna passa tra la Terra e il Sole, bloccando la maggior parte della luce solare ma lasciando visibile un sottile anello, o anello. Questo tipo di eclissi è piuttosto raro, poiché avviene solo quando la Luna si trova nel punto più lontano dalla Terra. Il dottor Nicola Fox, amministratore associato del Science Mission Directorate della NASA, ha descritto l'eclissi solare anulare come una "cosa davvero interessante da vedere".

Il percorso dell'eclissi solare anulare del 14 ottobre si estendeva su una vasta area. È iniziato in Oregon alle 09:13 ora locale e ha attraversato diversi stati prima di raggiungere il Texas alle 12:03 ora locale. Da lì era visibile in tutta l'America centrale e settentrionale del Sudamerica. Agli osservatori del cielo è stato ricordato di proteggere i propri occhi mentre osservavano l'eclissi, utilizzando occhiali per la visione solare anziché normali occhiali da sole.

La prossima eclissi solare anulare avverrà il 10 giugno 2021 e sarà visibile in alcune parti del Canada, Groenlandia e Russia. Questo imminente evento celeste attirerà sicuramente ancora una volta l'attenzione degli astronomi e degli astronomi.

