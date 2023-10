Una rara eclissi solare anulare sarà parzialmente visibile nella Columbia Britannica

Questa settimana, il Nord America sarà testimone di una rara eclissi solare anulare, con la Columbia Britannica (BC) che potrà osservare un'eclissi parziale dal suo angolo sud-ovest. L'eclissi avverrà sabato mattina presto, subito dopo l'alba. Per sfruttare al meglio l'esperienza visiva, Marley Leacock, astronoma dell'HR MacMillan Space Center di Vancouver, suggerisce di trovare un luogo con una visione chiara dell'est-sud-est, in particolare dell'orizzonte.

Un'eclissi anulare è un tipo di eclissi solare in cui la Luna è posizionata direttamente di fronte al Sole, ma non lo copre completamente. Il risultato è un anello di fuoco attorno alla luna. Leacock spiega che le eclissi solari sono già rare da osservare da una posizione specifica, indipendentemente dal tipo. Per osservare l'eclissi in sicurezza sono necessari occhiali protettivi, come occhiali per eclissi, filtri o visori solari. Gli occhiali da sole normali non sono sufficienti e possono causare danni agli occhi.

Se il tempo in BC non collabora, ci sono altre risorse disponibili per vivere l'eclissi. La NASA fornirà feed live dell'eclissi solare anulare da varie località degli Stati Uniti. L'Exploratorium di San Francisco offrirà anche tre diversi flussi live, incluso uno con sonificazione, che converte i dati astronomici in suono.

Guardando al futuro, Leacock menziona un paio di prossimi eventi celesti. Lo sciame meteorico delle Orionidi, che raggiunge il picco il 21 e 22 ottobre, sarà visibile con la Luna nel suo primo quarto, tramontando mentre il radiante dello sciame meteorico aumenta. Inoltre, i residenti della British Columbia possono aspettarsi un'eclissi lunare parziale il 19 novembre.

Fonte: Postmedia Notizie, Nasa