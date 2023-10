Appassionati di astronomia a Calgary per assistere all'eclissi solare anulare

Calgary, in Canada, si sta preparando per un emozionante evento celeste mentre un'eclissi solare anulare è destinata a spazzare parti del Nord America. A differenza di un'eclissi totale, un'eclissi solare anulare si verifica quando la Luna passa tra il Sole e la Terra ma è troppo lontana per bloccare completamente il sole. Questo crea uno straordinario effetto “anello di fuoco”, con il sole parzialmente bloccato che appare come un cerchio luminoso nel cielo.

Il dottor Phil Langill, direttore dell'Osservatorio astrofisico di Rothney e professore all'Università di Calgary, spiega che durante un'eclissi anulare, c'è un anello crescente del sole che si insinua attorno alla parte esterna della luna. Anche se il percorso dell'eclissi non passerà direttamente sopra Calgary, gli osservatori locali dovrebbero comunque essere in grado di osservare un parziale blocco del sole, con circa il 60% del sole oscurato.

L'eclissi dovrebbe iniziare poco dopo le 9 del mattino e terminare intorno a mezzogiorno, con il picco di osservazione previsto intorno alle 10:30. Il dottor Langill sottolinea che le eclissi anulari avvengono lentamente, consentendo agli spettatori ampio tempo per osservare il fenomeno. Le migliori vedute dell'eclissi si avranno negli Stati Uniti sudoccidentali, ma gli abitanti di Calgari potranno comunque godersi lo spettacolo.

Due eventi pubblici a Calgary offriranno l'opportunità di osservare l'eclissi. Il Telus Spark Science Center, in collaborazione con la filiale di Calgary della Royal Astronomical Society of Canada (RASC), ospita un evento a pagamento dalle 8:30 a mezzogiorno, dove verrà trasmesso il feed live della NASA dell'eclissi anulare. Telescopi con filtri di protezione solare saranno installati all'esterno del centro scientifico affinché gli spettatori possano osservare in sicurezza l'eclissi parziale.

Inoltre, il dottor Stephen Jeans, insegnante di scienze della terra e della terra presso la Mount Royal University e la Ambrose University, ospiterà una festa gratuita per l'osservazione dell'eclissi presso il campus della Ambrose University. I partecipanti avranno accesso a lenti per eclissi solare e telescopi con filtri solari sicuri, fornendo un'esperienza unica ed educativa.

Vedere un'eclissi solare è un evento raro e maestoso e, per molti, è un'attività da non perdere. Il Dr. Jeans osserva che la probabilità che un'eclissi solare passi nello stesso luogo nel corso della vita è solo una volta ogni 383 anni. Pertanto, questa eclissi solare anulare rappresenta un'opportunità speciale per i residenti di Calgary di assistere a questo evento celeste. Preparati a rivolgere gli occhi al cielo sabato e a vivere la meraviglia dell'eclissi solare anulare.

Fonte:

– Calgary Herald: [collegamento]

– Royal Astronomical Society of Canada (RASC): [link]