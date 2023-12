L'annuale sciame meteorico delle Geminidi illuminerà il cielo notturno stasera

By

L'attesissimo sciame meteorico delle Geminidi è destinato ad abbagliare il cielo notturno stasera, offrendo uno sguardo fino a 120 stelle cadenti all'ora insieme ad alcune magnifiche palle di fuoco. L'esperto di astronomia, Gary Boyle, prevede che lo spettacolo di quest'anno sarà uno dei migliori del 2021.

A differenza di altri sciami meteorici risultanti dal passaggio di comete, le Geminidi provengono dai resti di un asteroide deceduto noto come 3200 Phaethon. Questa origine unica dà origine a frammenti delle dimensioni di ghiaia che bruciano a ben 80 chilometri sopra la superficie terrestre, creando uno spettacolo di luce mozzafiato per tutti gli spettatori.

Si prevede che il picco di osservazione delle Geminidi sia tra mezzanotte e l'una di notte, offrendo agli osservatori del cielo un'eccellente opportunità di assistere a questo spettacolo celestiale. Fortunatamente, l’assenza di una luna brillante quest’anno garantisce una visibilità senza ostacoli. Per una visione ottimale, Boyle suggerisce di avventurarsi fuori dalle aree urbane per sfuggire alle interferenze di edifici e alberi che potrebbero ostruire la vista.

Per assistere a questo spettacolo straordinario, esci intorno alle 7:XNUMX, quando la costellazione dei Gemelli è bassa nel cielo nord-orientale. Con l’avanzare della notte, l’attività meteorica si intensificherà man mano che i Gemelli saliranno più in alto.

Se le condizioni meteo lo permetteranno, la notte di domani sarà promettente anche in termini di avvistamenti di meteore. I cieli sereni offriranno un'eccellente visibilità e il potenziale per un emozionante bis di stelle cadenti.

Per ulteriori informazioni sullo sciame meteorico delle Geminidi e consigli su come sfruttare al meglio questo maestoso evento, visitate il sito web di Boyle. Non perderti questa stravaganza celestiale; segna i tuoi calendari e preparati a testimoniare i brillanti Geminidi illuminare il cielo notturno.