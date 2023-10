Il reticolo anisotropico svela nuove possibilità nella nanofotonica chirale

By

La chiralità, la proprietà di asimmetria che distingue un oggetto dalla sua immagine speculare, è un concetto fondamentale in diversi ambiti scientifici. Nel campo della nanofotonica, ottenere forti interazioni chirali tra luce e materia rimane una sfida significativa. Tuttavia, una recente ricerca condotta dal dottor Li Guangyuan presso l’Istituto di tecnologia avanzata di Shenzhen (SIAT), Accademia cinese delle scienze, ha dimostrato un approccio innovativo per indurre una forte chiralità nelle metasuperfici attraverso l’uso di strutture reticolari anisotrope.

Nel loro studio pubblicato su Laser & Photonics Reviews, il gruppo di ricerca ha svelato le potenti risposte chirottiche risultanti da configurazioni reticolari anisotrope. Rompendo la simmetria periodica nelle direzioni xey mantenendo la simmetria speculare delle nanostrutture, sono stati in grado di generare una forte chiralità planare senza compromettere il fattore di qualità (fattore Q).

In condizioni di incidenza normale, la metasuperficie di silicio mostrava una modalità chirale planare con un dicroismo circolare (CD) di 0.37 e un fattore Q di 1220. Questo fattore Q era molte volte superiore a quello delle metasuperfici BIC (planar bound states continuum). Inoltre, i ricercatori hanno osservato che il segno del valore CD potrebbe essere invertito regolando il periodo reticolare nella direzione x rispetto a quello nella direzione y. Questa flessibilità nella regolazione della risposta chirale apre nuove strade per la progettazione di dispositivi chirottici con le caratteristiche desiderate.

La svolta risiede nell'utilizzo delle risonanze reticolari superficiali (SLR), che derivano dall'accoppiamento coerente tra risonanze localizzate e l'anomalia di Rayleigh. Le reflex offrono un'eccellente sintonizzazione spettrale e la capacità di sopprimere l'assorbimento e le perdite di radiazione. Sfruttando queste proprietà, i ricercatori sono stati in grado di ottenere un CD simulato massimo di 0.86 e un fattore Q fino a 1700.

I risultati hanno implicazioni significative per varie applicazioni, tra cui il rilevamento chirale e le modulazioni del fronte d'onda. Le metasuperfici chirottiche ad alto Q e forti sviluppate dal team del dottor Li hanno il potenziale per rivoluzionare il campo della nanofotonica chirale, aprendo la strada a progressi nel rilevamento chirale biochimico, nell'emissione o laser chirale e nelle risposte non lineari chirali.

FAQ:

D: Cos'è la chiralità?

R: La chiralità si riferisce alla proprietà di un oggetto che non può coincidere con la sua immagine speculare per traslazione o rotazione.

D: Cosa sono le metasuperfici?

R: Le metasuperfici sono strutture artificiali al di sotto della lunghezza d'onda che consentono un controllo preciso delle interazioni luce-materia.

D: Qual è il fattore qualità (fattore Q)?

R: Il fattore qualità è una misura dell'efficienza di accumulo e dissipazione dell'energia in un sistema risonante.

D: Cosa sono le risonanze reticolari superficiali (SLR)?

R: Le risonanze reticolari superficiali sono accoppiamenti coerenti tra risonanze localizzate e l'anomalia di Rayleigh, fornendo accordabilità spettrale e minimizzando le perdite nei sistemi elettromagnetici.

D: Quali sono le potenziali applicazioni delle metasuperfici chirottiche ad alto Q e forti?

R: Queste metasuperfici hanno applicazioni promettenti nel rilevamento chirale e nelle modulazioni del fronte d'onda.