La futura collisione tra Andromeda e la Via Lattea

Gli scienziati prevedono che in un lontano futuro si verificherà un evento drammatico: una collisione frontale tra la Galassia di Andromeda (M31) e la nostra Via Lattea. Gli astronomi hanno osservato che Andromeda, la grande galassia più vicina a noi, si sta muovendo verso la nostra galassia a causa della loro reciproca attrazione gravitazionale. Anche se questa fusione non avverrà prima di 4 miliardi di anni, tali collisioni galattiche sono comuni nell’universo.

Attraverso le simulazioni, i ricercatori hanno acquisito informazioni su come apparirà questa collisione dalla Terra. Contrariamente alla credenza popolare, le collisioni catastrofiche tra stelle sono relativamente rare in questo tipo di eventi. Invece, la forma primaria di interazione è gravitazionale. Quando le galassie si fondono, flussi di stelle verranno scagliati verso l'esterno, dando luogo alla creazione di code e ponti di marea. Le strutture a spirale di entrambe le galassie scompariranno gradualmente, lasciando dietro di sé una nuova supergalassia ellittica chiamata dagli scienziati “Milkomeda”.

La collisione tra Andromeda e la Via Lattea avrà un profondo impatto sulla visione del cielo notturno per tutti i futuri osservatori del cielo rimasti sulla Terra. I cieli saranno distorti al di là del riconoscimento, con la formazione di nuove nebulose a emissione e ammassi aperti che riempiranno la nostra linea di vista. La collisione scatenerà anche un’ondata di intensa formazione stellare, illuminando i cieli di nuove meraviglie.

Per informazioni più dettagliate su “Milkomeda” e le sue implicazioni per gli appassionati di astronomia, fare riferimento alla storia di Avi Loeb e Thomas Cox dal numero di giugno 2008 della rivista Astronomy.

– NASA, ESA, Z. Levay e R. van der Marel (STScI), T. Hallas e A. Mellinger (Fotoillustrazione)