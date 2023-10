Un antico pino rivela la più grande tempesta solare della Terra

Gli scienziati hanno scoperto le prove della più grande tempesta solare nella storia della Terra, grazie a un antico pino nelle Alpi francesi. Questa tempesta solare recentemente identificata si è verificata circa 14,300 anni fa e si stima che sia due volte più grande di due tempeste solari precedentemente conosciute. La ricerca, pubblicata sulla rivista Philosophical Transactions della Royal Society, evidenzia la forza delle tempeste solari.

Per indagare su questo evento storico, un gruppo di ricercatori internazionali ha analizzato i livelli di radiocarbonio negli alberi secolari delle Alpi francesi meridionali. Hanno trovato un picco significativo nei livelli di radiocarbonio negli anelli di un pino silvestre, indicando un importante cambiamento nell’ambiente. Per confermare l'associazione con una tempesta solare, i ricercatori hanno confrontato il campione con uno proveniente dalle carote di ghiaccio della Groenlandia.

Secondo Edouard Bard, l’autore principale dello studio, eventi solari estremi come i brillamenti solari e le espulsioni di massa coronale possono generare esplosioni a breve termine di particelle energetiche, lasciando dietro di sé massicci picchi di radiocarbonio. Confrontando i campioni delle Alpi e della Groenlandia, i ricercatori hanno concluso di aver scoperto le prove di una grande tempesta solare.

Comprendere il passato della Terra è fondamentale per prevedere e mitigare i potenziali rischi. Se una tempesta solare di questa portata dovesse verificarsi oggi, avrebbe effetti catastrofici sulla società moderna, portando all’interruzione delle telecomunicazioni, dei satelliti e delle reti elettriche. La più grande tempesta solare mai registrata, nota come Evento Carrington nel 1859, causò notevoli interruzioni alle infrastrutture, comprese le macchine telegrafiche.

Sebbene gli scienziati non comprendano appieno le cause di queste tempeste solari estreme o la loro frequenza, studiarne l’entità è essenziale. La scoperta di questa antica tempesta solare amplia le nostre conoscenze e solleva nuove domande sul comportamento del Sole. Ogni nuova scoperta in questo campo non solo risponde alle domande esistenti, ma rivela anche nuovi misteri che i ricercatori sono ansiosi di esplorare.

Definizioni:

– Radiocarbonio: un isotopo radioattivo del carbonio utilizzato per datare oggetti antichi.

