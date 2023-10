I sorprendenti progressi della tecnologia del legno antico

Molte persone spesso considerano primitive le tecnologie più vecchie, paragonandole all’età della pietra. Tuttavia, recenti scoperte archeologiche mettono in discussione questa nozione fornendo prove del primo utilizzo conosciuto della tecnologia del legno, risalente a 476,000 anni fa. Le scoperte fatte alle cascate Kalambo in Zambia includono una struttura in legno, vari manufatti e prove dell'uso di strumenti.

L’importanza di queste scoperte risiede nella straordinaria capacità dei primi ominidi di procurarsi e modellare il legno con strumenti per creare non solo strumenti stessi ma anche strutture sofisticate. Ciò mette alla prova la nostra comprensione dei materiali sostenibili utilizzati durante la prima età della pietra e fa luce sulle capacità dei nostri antichi parenti.

Lo studio dell’archeologia si basa sui resti lasciati dalle società del passato e la nostra conoscenza è stata tradizionalmente orientata verso materiali sopravvissuti alla prova del tempo. In questo caso il legno è raro da trovare nei depositi della prima età della pietra a causa della sua natura deperibile. Pertanto, la scoperta dell’uso intenzionale del legno risalente a oltre 400,000 anni fa fornisce prove concrete della sua precoce applicazione tecnologica.

Questi risultati mettono anche in discussione la visione lineare del progresso umano, che presuppone che gli esseri umani moderni siano superiori ai loro predecessori in termini di sofisticazione tecnologica. L’uso intenzionale del legno come materiale da costruzione evidenzia i potenziali benefici delle “tecnologie arretrate” in termini di sostenibilità ambientale. Il legno, a differenza dei materiali moderni, è deperibile ed emette meno gas serra durante la produzione.

Sebbene esistano rischi associati all’uso del legno, come incendio e decadimento, è chiaro che i nostri antichi antenati avevano una profonda comprensione dei materiali che li circondavano e si prendevano cura del loro ambiente. Riconoscendo il valore dei materiali e dei metodi di costruzione tradizionali, possiamo lavorare verso un futuro più sostenibile.

In conclusione, queste scoperte rivoluzionarie a Kalambo Falls mettono alla prova la nostra percezione della tecnologia antica e suggeriscono l’esistenza di un’“età del legno” che precede l’età della pietra. Studiando il passato, possiamo imparare preziose lezioni sulle pratiche sostenibili e apprezzare l’ingegno dei nostri antichi parenti.

Fonti: La conversazione

Definizioni:

Ominidi: antichi parenti umani vissuti prima degli esseri umani moderni.

Archeologia: studio della storia umana attraverso i resti lasciati dalle società del passato.

Prima età della pietra: la prima fase dello sviluppo umano, che va da quattro milioni di anni fa a 300,000 anni fa.

Deperibili: materiali che si deteriorano o si deteriorano nel tempo.

Gas serra: gas che contribuiscono all’effetto serra e al cambiamento climatico.

Sostenibilità ambientale: pratiche che garantiscono il benessere a lungo termine dell’ambiente naturale.

Materiale da costruzione: sostanze utilizzate per costruire strutture.

Sostenibile: pratiche o metodi che possono essere mantenuti senza esaurire le risorse o danneggiare l’ambiente.