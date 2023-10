Un'antica tempesta solare ha bombardato la Terra con radiazioni cosmiche, rivelano gli anelli degli alberi

By

Gli anelli degli alberi recentemente scoperti indicano che la Terra è stata colpita da una massiccia dose di radiazioni cosmiche più di 14,000 anni fa, probabilmente causata da una tempesta solare senza precedenti. Lo studio, pubblicato sulla rivista Philosophical Transactions of the Royal Society A, ha analizzato gli anelli degli alberi provenienti da ceppi di alberi subfossilizzati nelle Alpi francesi. Questi alberi avevano alti livelli di radiocarbonio nell’anello di un solo anno risalente a circa 14,300 anni fa, suggerendo un picco di raggi cosmici durante quel periodo.

Il radiocarbonio è un isotopo del carbonio prodotto quando i raggi cosmici interagiscono con gli atomi di azoto nell'atmosfera. Il picco di radiazioni coincide con la scoperta di alti livelli di berillio nelle carote di ghiaccio trovate in Groenlandia. I ricercatori ritengono che questo picco di radiazioni sia stato causato da una massiccia tempesta solare innescata da un’espulsione di massa coronale (CME) – una nuvola di plasma magnetizzato e radiazioni – lanciata nello spazio da un brillamento solare.

Se questa teoria fosse accurata, renderebbe questa tempesta, che i ricercatori chiamano evento Miyake, la più grande mai documentata dal sole. Una simile tempesta solare oggi avrebbe effetti catastrofici sulla moderna società tecnologica. I ricercatori stimano che tali super tempeste potrebbero causare gravi danni ai trasformatori delle reti elettriche, portando a blackout diffusi che durerebbero mesi. Potrebbe anche danneggiare permanentemente i satelliti essenziali per la navigazione e la comunicazione.

Gli eventi Miyake, caratterizzati da massicce tempeste solari, sono stati rilevati in precedenza nella documentazione fossile. Tuttavia, il superflare appena scoperto sembra essere ancora più potente di qualsiasi altro osservato in precedenza. I ricercatori suggeriscono che tali eventi potrebbero verificarsi circa ogni 1,000 anni.

Lo studio sottolinea la necessità di una migliore comprensione del comportamento solare e dei suoi potenziali pericoli. Man mano che il nostro sole si avvicina al suo massimo solare, gli scienziati prevedono un aumento dell’attività solare, inclusi più brillamenti solari e CME. Anche se al momento non vi è alcuna indicazione che si verifichi un altro superflare, ulteriori ricerche sono cruciali per la nostra preparazione e risposta a questi eventi in futuro.

Fonti: Transazioni filosofiche della Royal Society A, Live Science