L'antica furia del sole: tempesta solare di 14,300 anni fa recentemente scoperta

Un team di scienziati provenienti dal Regno Unito e dalla Francia ha recentemente fatto una scoperta inaspettata mentre analizzava gli anelli degli alberi semi-fossilizzati nelle Alpi: prova di una tempesta solare incredibilmente potente avvenuta circa 14,300 anni fa. Questa tempesta, nota come espulsione di massa coronale (CME), ha scatenato una raffica di particelle cariche che hanno travolto il campo magnetico terrestre.

Le CME sono un evento comune e il campo magnetico terrestre in genere fornisce protezione contro di esse. Tuttavia, in rare occasioni, ECM particolarmente intense possono rappresentare una minaccia significativa. Quando le particelle provenienti dal Sole interagiscono con l'atmosfera terrestre, creano una forma di carbonio chiamata radiocarbonio o carbonio-14, che viene assorbita dagli alberi.

Il gruppo di ricerca inizialmente ha scoperto una quantità senza precedenti di radiocarbonio esaminando gli anelli degli alberi. In cerca di conferma, si sono rivolti alle carote di ghiaccio della Groenlandia, misurando il contenuto di berillio nelle carote. I risultati hanno confermato la presenza di un’antica super tempesta solare.

Le implicazioni di questa scoperta sono significative. Una tempesta solare contemporanea di questa portata avrebbe effetti devastanti sulle nostre moderne infrastrutture, causando interruzioni diffuse alle telecomunicazioni, ai sistemi satellitari e alle reti elettriche. La necessità di preparare e rafforzare la resilienza nei nostri sistemi di comunicazione diventa ancora più cruciale alla luce di questa scoperta.

Questa tempesta di 14,300 anni è la più grande delle nove tempeste solari estreme, denominate eventi Miyake, identificate come avvenute negli ultimi 15,000 anni. Gli eventi Miyake confermati più recenti hanno avuto luogo nel 993 d.C. e nel 774 d.C.

Poiché la nostra dipendenza dalla tecnologia continua a crescere, comprendere e prepararsi al potenziale impatto delle tempeste solari sul nostro mondo moderno diventa un imperativo. Scienziati e politici devono lavorare insieme per sviluppare strategie per mitigare i rischi e costruire sistemi resilienti in grado di resistere alla furia delle antiche maledizioni del Sole.

Fonte:

– Comunicato stampa dell’Università di Leeds

– L’articolo originale pubblicato il 15 ottobre 2023