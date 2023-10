Rivelata la storia nascosta del paesaggio subglaciale dell'Antartide

By

Un recente studio innovativo condotto dalla Durham University ha svelato un antico paesaggio formato da fiumi nascosto sotto la vasta calotta glaciale dell’Antartide orientale. Sfruttando i dati satellitari e le tecniche di radioecoscandaglio, i ricercatori hanno scavato nel passato dell'Antartide, facendo luce sulla storia della calotta glaciale e sulla sua risposta ai cambiamenti climatici.

Coprendo una vasta area di 32,000 chilometri quadrati, questo paesaggio appena scoperto offre uno sguardo su un'epoca in cui i fiumi modellavano la regione oltre 14 milioni di anni fa. Sorprendentemente, precede la formazione iniziale del ghiaccio dell'Antartide orientale di circa 34 milioni di anni. Il paesaggio è costituito da valli e creste di dimensioni paragonabili a quelle del Galles del Nord, nel Regno Unito, suggerendo lunghi periodi di stabilità della temperatura nell’area studiata, poiché è rimasta in gran parte incontaminata dall’invasione del ghiaccio.

Il professor Stewart Jamieson, autore principale dello studio, sottolinea il ruolo fondamentale di questo paesaggio nascosto nella regolazione del flusso di ghiaccio e nella risposta ai cambiamenti climatici. Paragona la misteriosa terra sotto la calotta glaciale dell'Antartide orientale alla superficie di Marte in termini di conoscenza limitata.

Questa scoperta significativa ha implicazioni per la scienza del clima poiché rivela che, nonostante il ritiro delle calotte glaciali durante i periodi più caldi, questa particolare regione è rimasta notevolmente stabile. Questa conoscenza è fondamentale per prevedere come la calotta glaciale potrebbe reagire al riscaldamento climatico attuale e futuro.

Il professor Neil Ross dell'Università di Newcastle, coautore dello studio, descrive il ritrovamento come “nascosto in bella vista” per molti anni. Offre preziose informazioni sulla storia iniziale e a lungo termine della calotta glaciale dell’Antartide orientale, nonché sulla sua potenziale risposta ai futuri cambiamenti climatici.

Questa svolta si basa sul lavoro precedente dello stesso gruppo di ricerca e dei suoi collaboratori, che ha scoperto catene montuose nascoste, sistemi di canyon e laghi sotto il ghiaccio antartico. Sottolinea il ruolo cruciale svolto dalle immagini satellitari e dagli echi radio nel rivelare questi paesaggi sub-ghiacciati.

Fondamentalmente, questa scoperta suggerisce la possibilità di ulteriori paesaggi da scoprire nascosti sotto la calotta glaciale dell’Antartide orientale. Il professor Jamieson conferma che è in corso l’esplorazione di questo terreno nascosto per colmare le lacune nelle indagini e approfondire la nostra comprensione di come la calotta glaciale e il suo paesaggio sottostante si sono evoluti nel tempo.

Organizzazioni come il Natural Environment Research Council (NERC) del Regno Unito per la ricerca e l’innovazione, la National Science Foundation (NSF) degli Stati Uniti e la NASA hanno svolto un ruolo fondamentale nel sostenere questo studio, fornendo i finanziamenti necessari per la raccolta e la ricerca dei dati.

Le scoperte provenienti dalle profondità dell’Antartide continuano a svelare la storia climatica della Terra, offrendo preziose informazioni sulle sue sfide passate e future. Gli antichi fiumi che un tempo scorrevano sotto il ghiaccio ci guidano nella comprensione e nell'affrontare un mondo che cambia.

